Conform informațiilor publicate de Les Echos, guvernul din Franța intenționează să introducă două măsuri distincte care să se aplice contribuabililor cu venituri declarate de peste 250.000 de euro – sau 500.000 de euro în cazul unui cuplu. Scopul este de a genera venituri suplimentare la buget de aproximativ 3 miliarde de euro în 2026.

Prima măsură ar urma să reînnoiască o taxă temporară introdusă anul trecut de fostul premier François Bayrou, care asigura că toate gospodăriile cu venituri ridicate plătesc cel puțin 20% din venituri sub formă de impozit.

Cea de-a doua măsură ar viza modalitățile prin care persoanele foarte bogate folosesc companii de tip holding pentru a evita plata impozitelor.

Ministerul de Finanțe francez ar fi identificat aproximativ 30.000 de structuri financiare de acest tip, utilizate pentru încasarea dividendelor fără redistribuirea lor, ceea ce permite evitarea impozitului pe dividende.

Noua reglementare ar putea aduce peste 1 miliard de euro la bugetul de stat în 2026. În total, contribuția suplimentară estimată din partea celor mai înstărite persoane ar putea ajunge la o valoare cuprinsă între 4 și 4,5 miliarde de euro.

Premierul Sebastien Lecornu, numit în funcție luna trecută după ce parlamentul l-a demis pe François Bayrou, are nevoie de sprijinul opoziției pentru a trece noul buget printr-un legislativ profund divizat.

În prezent, parlamentul francez este împărțit în trei blocuri majore, niciunul având majoritatea necesară pentru a guverna singur.

Lecornu a menționat că propunerile privind taxarea veniturilor mari fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri economice menite să aducă mai multă echitate fiscală. Cu toate acestea, Partidul Socialist a calificat planul drept „insuficient”, deși a lăsat deschisă posibilitatea unor noi negocieri.

Socialiștii cer introducerea unei taxe de 2% pe averile celor mai bogați 0,01% dintre francezi ca preț al sprijinului lor pentru bugetul din 2026. Măsura ar avea o susținere publică largă, dar este respinsă de conservatori, ceea ce plasează guvernul într-o poziție dificilă.

Raphael Glucksmann, membru marcant al Partidului Socialist, a declarat pentru postul BFM TV că formațiunea sa ar putea sprijini executivul dacă acesta se angajează pe o direcție de „justiție fiscală” mai clară. Lecornu, aflat într-o poziție fragilă, își leagă astfel supraviețuirea politică de o reformă fiscală cu potențial de a diviza profund scena politică franceză.