Parlamentul European a respins, joi, și moțiunea de cenzură înaintată de grupul Stângii radicale, la scurt timp după ce a votat împotriva unei moțiuni similare depuse de extrema dreaptă. Ambele inițiative vizau demiterea Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, însă au fost respinse cu o majoritate clară.

Potrivit rezultatelor oficiale, moțiunea de cenzură formulată de Stânga a fost respinsă cu 133 de voturi pentru, 383 împotrivă și 78 de abțineri. Este a doua moțiune discutată în actuala sesiune plenară din octombrie și a treia din acest an care nu reușește să treacă de votul eurodeputaților.

Dezbaterile asupra moțiunii Stângii au avut loc luni seară, în paralel cu discuțiile privind moțiunea grupului Patrioți pentru Europa, care reunește formațiuni de extremă dreapta. Ambele tabere au criticat politica Comisiei Europene, acuzând-o fie de lipsă de transparență, fie de o orientare prea pronunțată către proiectele federaliste.

În fața eurodeputaților, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în care a cerut solidaritate între forțele proeuropene și a avertizat asupra riscurilor generate de diviziunile interne.

„Avem nevoie de unitate între cei care cred în valorile Uniunii Europene, pentru a face față celor care încearcă să o slăbească și să o destabilizeze”, a transmis von der Leyen din plenul Parlamentului European.

Nu este prima tentativă de acest fel din acest an. Pe 10 iulie, o altă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene a fost respinsă de Parlamentul European. Inițiativa, depusă de eurodeputatul român Gheorghe Piperea, membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a fost respinsă cu 360 de voturi împotrivă, în timp ce doar 175 de eurodeputați au susținut demiterea executivului comunitar.

Prin respingerea acestor moțiuni, Ursula von der Leyen își consolidează poziția în fruntea Comisiei Europene, beneficiind în continuare de sprijinul principalelor formațiuni proeuropene din Parlamentul de la Strasbourg.