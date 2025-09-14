Șefa Comisiei Europene a subliniat că pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian al României constituie o nouă încălcare a suveranității Uniunii Europene și o amenințare majoră pentru securitatea regională. Ea a precizat că instituțiile europene colaborează strâns cu România și cu celelalte state membre pentru a asigura protecția teritoriului comunitar.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale.Lucrăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, asigură preşedinta Comisiei Europene.

Mesajul său publicat în limba engleză s-a încheiat cu o notă specială adresată direct românilor: „Suntem solidari cu România”, a transmis ea în limba română.

Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat duminică la Ministerul Afacerilor Externe, ca urmare a pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României. Autoritățile române au transmis un protest ferm, catalogând incidentul drept „inacceptabil și iresponsabil” și subliniind că reprezintă o încălcare a suveranității naționale.

MAE a avertizat că astfel de situații repetate contribuie la escaladarea și intensificarea amenințărilor asupra securității regionale și a cerut părții ruse să ia de urgență toate măsurile necesare pentru a preveni noi încălcări ale spațiului aerian românesc.

„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025”, precizează MAE.

Autoritățile române au exprimat un „protest ferm” față de acest gest inacceptabil și iresponsabil, subliniind că reprezintă o încălcare a suveranității României.

„Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale. S-a solicitat părţii ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”, menţionează MAE.

Conform sursei citate, România se află „în contact permanent” cu aliații săi și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.