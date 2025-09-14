Sabrina Voinea a câștigat medalia de aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris

În ultimul act la sol, Sabrina Maneca Voinea a primit nota 13.800, suficient pentru a urca pe prima treaptă a podiumului. În faza calificărilor, ea fusese notată cu 13.666.

La concursul de la Paris, România a fost reprezentată și de Bianca Vişovan, care a obţinut 12.416 puncte la sărituri, precum şi de Miruna Botez, notată cu 11.233 la bârnă şi 12.033 la sol.

În total, competiţia a reunit 218 sportivi din 51 de ţări. Circuitul World Cup Challenge se va încheia la sfârşitul acestei luni, odată cu ultima etapă programată la Szombathely.

„Medalie de aur la sol cu 13.800 puncte pentru Sabrina Maneca Voinea la FIG World Challenge Cup Paris. Medalie de argint pentru Angelina Melnikova cu 13.400 puncte și medalie de bronz cu 13.366 puncte pentru Tanskanen Kaia.

Sabrina face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu, finanțat de OMV Petrom. Felicitări, Sabrina, felicitări, Camelia!”, este comunicatul Federației Române de Gimnastică.

La un an după episodul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a fost prinsă într-o situație neobișnuită alături de americanca Jordan Chiles și colega sa de lot, Ana Maria Bărbosu, gimnasta Sabrina Voinea a revenit în capitala Franței. De această dată, sportiva română a participat la etapa a patra din circuitul Cupei Mondiale de Gimnastică Artistică.

Sportiva de 18 ani a intrat în concurs la bârnă, sol și sărituri. Cea mai bună evoluție a avut-o la sol, unde a obținut 13,666 puncte și a prins calificarea în finală. La bârnă a avut o execuție nereușită, fiind notată cu 10,166, iar la sărituri a acumulat 13,216 puncte, rezultat care a plasat-o în postura de primă rezervă pentru ultimul act.

Duminică, 14 septembrie, gimnasta constănțeană a evoluat la un nivel superior și a reușit să se impună în finala de la sol, unde a primit 13,800 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat rusoaica Angelina Melnikova, cu 13,400, iar podiumul a fost completat de finlandeza Kaia Tanskanen, notată cu 13,366. Astfel, Sabrina Voinea a adăugat încă o medalie de aur la colecția sa din Cupa Mondială.

În celelalte finale de la Paris, britanica Abigail Martin s-a impus la sărituri, algerianca Kaylia Nemour a câștigat la paralele, iar rusoaica Angelina Melnikova a obținut aurul la bârnă.

Pentru Sabrina Voinea, succesul de duminică se adaugă unui palmares deja impresionant: trei medalii europene – bronz la sol în 2023, la Antalya, respectiv argint la sol și la bârnă în 2024, la Rimini. Tot anul acesta, la Cupa Mondială de la Doha, gimnasta din Constanța a cucerit aurul la sol, unde le-a devansat pe canadiana Audrey Rousseau și pe sportiva maghiară Sara Peter.