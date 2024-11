Într-un mesaj publicat pe propria pagină de X, Nadia Comăneci le-a mulţumit tuturor pentru mesajele primite. Totodată, legendara gimnastă le-a urat tuturor celor născuţi în Zodia Scorpionului, în noiembrie, să aibă o lună minunată.

Videoclipul publicat de Nadia Comăneci pe X poate fi vizualizat aici.

Thank you all for my bday wishes… be well and safe🙏🙏❤️ pic.twitter.com/HIt2E32d6L

