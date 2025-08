Conform datelor prezentate de Radu Georgescu într-o postare realizată pe Facebook, statul reține aproximativ 42% din salariul brut al fiecărui angajat, prin intermediul impozitului pe salariu, contribuției la asigurările sociale (CAS) și contribuției la sănătate (CASS).

Această reținere este doar primul nivel de taxare. După ce primește salariul net, deja impozitat, angajatul este din nou taxat atunci când consumă, prin intermediul TVA-ului și al accizelor – taxe indirecte aplicate pe majoritatea produselor și serviciilor.

Critica vizează și faptul că, deși venitul este deja impozitat, statul percepe ulterior taxe și impozite suplimentare pentru bunurile obținute din acel salariu net. Astfel, cetățenii ajung să plătească impozit pe locuință, pe terenuri sau pe autoturisme, toate achiziționate din venituri deja fiscalizate și pentru care s-a achitat TVA.

În opinia economistului, aceste impozite suplimentare nu sunt însoțite de o contribuție directă a statului în procesul de achiziție al bunurilor respective, ceea ce ridică întrebări privind echitatea fiscală.

„Azi TVA-ul a crescut la 21% Guvernul a spus ca 19% este prea putin Si trebuie sa platim mai multe taxe Desi Guvernul ne ia in fiecare luna 42% din salariu Muncesti in fiecare zi, tragi ca boul iar la sfarsitul lunii statul iti ia aproximativ jumatate din salariu ( impozit pe salariu, CAS, CASS) Desi Guvernul ia jumatate din salariul tau, taxarea statului nu se opreste aici Din salariul net, deja impozitat, incepi sa platesti alte taxe: TVA, accize Statul le-a numit taxe pe consum Contabilii le numesc taxe indirecte Ce este asta? Pai deja ne-ati impozitat salariul De ce trebuie sa mai platim alte taxe cand cumparam ceva?”, a scris economistul pe Facebook.

Modelul este similar și în cazul firmelor, care sunt nevoite să plătească impozit pe profit sau pe venit, iar ulterior, dacă decid să distribuie câștigurile, se aplică și un impozit pe dividende.

Această dublă sau chiar triplă taxare a veniturilor generate atât de persoane fizice, cât și juridice, determină o povară fiscală totală estimată la aproximativ 75%, potrivit calculelor prezentate de Georgescu.

„Dar stai un pic ca nu s-a oprit taxarea statului Dupe ce muncesti ca boul, iti platesti taxele salarile, taxele pe consum , poate ai noroc si reusesti sa-ti cumperi ceva in aceasta viata: masina, casa Statul desi nu te-a ajutat cu nimic si nu ti-a dat niciun ban, statul iti cere alte taxe: impozit pe masina, impozit pe casa sau pe teren Pai sunt bunurile mele, proprietatile mele Cumparate de mine Din salariul net deja impozitat Am platit TVA De ce trebuie sa mai platesc alte taxe ? Acelasi lucru se intampla si la firme Platesti impozit pe profit sau pe venit Iar din ce mai ramane trebuie sa mai platesti impozit pe dividende”, a subliniat economistul.

Astfel, în practică, un angajat român ar munci din ianuarie până la sfârșitul lunii septembrie doar pentru a acoperi obligațiile fiscale către stat. Abia din octombrie ar putea începe să lucreze pentru nevoile proprii: chirie, întreținere, alimente sau rate bancare.

Situația este deosebit de gravă, deoarece diminuează semnificativ puterea de cumpărare și capacitatea de economisire a cetățenilor.

„Daca intelegi sistemul de taxare, realizezi ca impozitarea oamenilor care lucreaza in Romania este de aproximativ 75%

Deci lucrezi din ianuarie pana pe 30 septembrie pentru stat

De la 1 octombrie incepi sa muncesti pentru a plati chiria, intretinerea , sa cumperi de mancare, sa platesti ratele la banca

Am ajuns sa lucram pentru noi cateva zile din an

Probabil taxarea se va duce incet incet catre 100%

Adica statul ne va lua toti banii

Insa atunci policienii vor avea o problema

Deoarece cuvantul sclavagism nu ar fi OK si trebuie sa inventeze alt cuvant

Sclavii primeau hrana si cazare gratuita”, a conchis acesta.