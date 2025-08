Pensia după deces. Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul unei instanțe, care a admis cererea reclamantei Urmilei Singh. Femeia spunea că este dependentă de pensia de 8.000 de rupii a soțul ei, informează presa din India.

Soțul lui Singh a fost profesor asistent, pensionându-se la stat în 2016. El a beneficiat de pensia de stat până la moartea sa, în 2019.

După moartea sa, văduva lui a depus o cerere pentru a primi pensia ca moștenire, dar a fost respinsă pe motiv că numele său nu era menționat în documentele depuse de decedat pentru aprobarea pensiei.

Împotriva acestei hotărâri, Singh s-a adresat Înaltei Curți, susținând că este dependentă de suma de 8000 de rupii, pentru întreținere. Instanța a decis că femeia, în vârstă de 62 de ani, are dreptul la pensia familială.

În hotărârea din 27 iulie, instanța a observat că „pensia familială este legală și nu se află sub controlul unilateral al angajatului. Pensia familială de stat este recunoscută ca un drept legal, nu ca o acțiune caritabilă.”

În consecință, petiția a fost admisă, iar familia este obligată să cedeze pensia soțului în favoarea reclamantei.

Sistemul Național de Pensii din India este deschis atât angajaților guvernamentali, cât și cetățenilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Pe de altă parte, vechea schemă de pensii a fost concepută doar pentru angajații guvernamentali.

Angajații guvernamentali au cerut reintroducerea Vechii Scheme de Pensii (OPS), deși noua schemă de pensii din cadrul Sistemului Național de Pensii (SNP) vine cu numeroase beneficii.

Ambele scheme au fost concepute pentru a oferi pensie lunară angajaților guvernamentali. Unele state, inclusiv Rajasthan, Himachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh și Punjab, au reluat vechiul sistem de pensii.

În aceste condiții, mulți și-au pus întrebarea dacă nu cumva vechea schemă de pensii era mai bună pentru pensionari decât actualul Sistem Național de Pensii.

Vechea Schemă de Pensii prevede că un angajat guvernamental ieșit la pensie are acces la un venit stabil după pensionare. În cadrul vechiului sistem de pensii, angajații guvernamentali primesc lunar 50% din ultimul lor salariu plus o indemnizație. Mai mult, aceștia beneficiază și de revizuirea indemnizației de două ori pe an. Plata OPS nu necesită o deducere din salariu în timpul anilor de serviciu.

Asigură venituri stabile pe toată durata vieții sub formă de pensie lunară

Nu are nevoie de deduceri din salariu, reducand astfel povara angajaților

Venitul din pensie din OPS nu atrage niciun impozit.

Contribuțiile voluntare pot fi folosite pentru a crea un fond special de pensionare

Venitul primit după pensionare este scutit de impozit