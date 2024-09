Alexandru Bologa a câştigat medalia de aur la para-judo la Jocurile Paralimpice de la Paris

România a obținut prima medalie la Jocurile Paralimpice de la Paris, Franța. Alexandru Bologa a câștigat medalia de aur la para-judo, 73 kg, categoria J1. În finală, l-a învins pe Yergali Shamey (Kazahstan), scor cu 10-0 printr-un Ippon senzaţional, realizat în 1:22 minute.

Cu ajutorul său, acum, România ocupă locul 56 în clasamentul pe naţiuni de la Jocurile Paralimpice de la Paris, Franța.

„Alexander The Great! 🥇🇷🇴Suuuuperb!!!! După o finală în care am stat cu sufletul la gură, lacrimi de bucurie la premierea noului campion la judo, de la Jocurile Paralimpice Paris 2024. Felicitări din inimă, Alexandru Bologa! ❤️”, a scris canotoarea română Elisabeta Lipa pe Facebook.

Alexandru Bologa are un palmares impresionat. În anul 2020 și în anul 2016, a câștigat medalia de bronz în cadrul aceleiași competiții sportive. Este campion mondial şi campion european „en-titre”, având patru titluri europene consecutive. În plus, are nenumărate victorii la Grand Prix-uri internaţionale şi în cadrul altor competiţii mondiale.

Despre Jocurile Paralimpice de la Paris

Jocurile Paralimpice din acest an vor avea 22 de sporturi și 549 de evenimente.

În cadrul acestei competiții, există reguli stricte pentru asigurarea corectitudinii. De exemplu, sportivii orbi sau cu probleme de vedere nu concurează cu cei care au pierdut un picior. Călăreții cu dizabilități ale tuturor membrilor nu concurează cu cei care au doar un braț sau un picior.

Pentru a organiza aceste evenimente, se folosește un sistem de clasificare cu litere și numere. Literele arată sportul, de exemplu: S pentru înot, PR pentru para canotaj, SH pentru tir. Numerele indică gradul de handicap, cu numere mai mici pentru dizabilități mai severe și numere mai mari pentru dizabilități mai ușoare. De exemplu, 1 înseamnă handicap sever, iar 4 sau 5 înseamnă handicap mai ușor.

Dacă vedeți mai multe litere și numere, ca în atletism și înot, acestea arată diferite tipuri de dizabilități. De exemplu, T32: T este pentru atletism, cifra 3 arată tipul de handicap (cum ar fi orbirea sau amputarea unui membru), iar cifra 2 arată gradul de severitate al handicapului.

