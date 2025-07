Președintele Nicușor Dan a spus, într-o conferință de presă luni, că problema marii evaziuni fiscale, digitalizarea ANAF și colectarea mică a taxelor sunt subiecte aflate încă în discuție. El a menționat că informatizarea ANAF este un punct important din strategia stabilită în 2019, care urmărea să combată corupția și evaziunea fiscală mare.

Despre colectarea redusă a taxelor, Nicușor Dan a spus că, deși nu a fost mereu de acord cu partidele care au condus țara, a observat o creștere a colectării în 2024 față de anul anterior. Totuși, el a spus că există mecanisme care fac ca mulți bani să se piardă.

În continuare, el a explicat că în 2019, în strategia lor, erau deja luate în calcul problema corupției și a evaziunii fiscale mari. La ședința CSAT, SRI a prezentat un raport despre marea evaziune fiscală, în care au fost propuse măsuri pentru mai multe instituții. Nicușor Dan a spus că discuția este încă în derulare, iar informatizarea ANAF este un punct-cheie. El a adăugat că va oferi mai multe detalii când va avea un plan mai clar.

„N-am fost întotdeauana prietenos cu partidele care au guvernat, dar dacă vă uitati la graficul veniturilor din ultimii ani, în 2024 am avut o creştere faţă de 2023 de 60-70 de miliarde de lei. Deci nişte progrese s-au mai făcut la colectare, dar bineînţeles că este în continuare (n. red. o problemă) şi în special pe TVA sunt câteva mecanisme care fac ca noi să pierdem mulţi bani.”

Despre posibilitatea să susțină un discurs în Parlament la începutul sesiunii legislative, în contextul crizelor sociale și economice, Nicușor Dan a spus că momentan nu s-a gândit la asta, dar dacă va fi nevoie, o va face. Pentru moment, nu are această intenție.

Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va face economii de 20 de milioane de lei, adică o cincime din bugetul anual de 100 de milioane. El a explicat că reducerea banilor se va face de la deplasările în străinătate, dar și de la investiții, bunuri, servicii și reparații.

Despre decizia sa de a trimite Legea Vexler la Curtea Constituțională, președintele a spus că a făcut acest lucru pentru că avea această obligație și pentru că mulți cetățeni i-au cerut să o facă.

El a precizat că trebuie să se pronunțe în 20 de zile, termen care a fost respectat când a depus sesizarea. Nicușor Dan a spus că a luat în serios rolul său de președinte pentru toți românii, inclusiv pentru cei care nu l-au votat, dar care aveau întrebări legate de această lege. El a adăugat că președintele trebuie să intervină atunci când crede că o lege nu respectă Constituția.

„Tăiem de la deplasări externe și mai sunt: investiții, bunuri, servicii, reparații. Constituția mă obligă să mă pronunț în 20 de zile, care s-au împlinit joi, când am depus sesizarea. Argumentele noastre au avut cea mai multă consistență.

Eu am luat în serios când am spus că vreau să fiu un președinte pentru toți românii și am luat în serios petițiile de la românii care nu m-au votat, dar aveau nedumeriri pe această lege. Președintele trebuie să acționeze atunci când crede că o lege e neconstituțională.”