În Germania, obligația de a folosi anvelope de iarnă nu este legată de o dată fixă din calendar, ci de starea vremii. Legea prevede o așa-numită „obligație situațională”, ceea ce înseamnă că șoferii trebuie să aibă mașina echipată corespunzător atunci când drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață, polei sau nămol.

Astfel, un conducător auto poate circula legal cu anvelope de vară în zilele blânde de toamnă sau primăvară, însă, de îndată ce temperaturile scad constant sub 7°C, cauciucurile de vară își pierd eficiența.

Specialiștii din domeniu recomandă aplicarea regulii cunoscute sub numele de „O – O” (de la Oktober la Ostern), adică între luna octombrie și perioada Paștelui, ca reper general pentru utilizarea anvelopelor de iarnă.

Această regulă neoficială este deosebit de utilă pentru șoferii români care se deplasează frecvent în Germania pentru muncă, studii sau turism. În lipsa unor anvelope conforme, aceștia pot fi sancționați imediat ce condițiile de drum impun utilizarea lor.

Nerespectarea obligației privind anvelopele de iarnă poate atrage sancțiuni considerabile în Germania. Poliția poate aplica o amendă de 60 de euro și un punct de penalizare în registrul Autorității Federale de Transport Auto din Flensburg dacă șoferul este prins circulând cu cauciucuri de vară pe un drum înghețat.

În situațiile în care autovehiculul împiedică traficul, amenda crește la 80 de euro. Dacă din cauza lipsei anvelopelor adecvate se produce un accident rutier, sancțiunea poate ajunge până la 120 de euro. De asemenea, proprietarul mașinii – dacă este o persoană diferită de șofer – poate fi amendat cu 75 de euro și primește, la rândul său, un punct de penalizare, scrie Ziarul Românesc.

Pentru a evita astfel de situații, este important ca anvelopele să fie conforme cu normele europene. Legea recunoaște doar anvelopele care poartă simbolul „Alpin” – reprezentat de o pictogramă cu un munte în trei colțuri și un fulg de zăpadă. Marcajul „M+S”, folosit frecvent în trecut, nu mai este considerat suficient.

Deși adâncimea minimă legală a benzii de rulare este de 1,6 mm, experții recomandă cel puțin 4 mm pentru o aderență optimă. Lanțurile de zăpadă pot fi utilizate doar atunci când drumul este complet acoperit cu zăpadă, însă nu înlocuiesc în niciun caz anvelopele de iarnă.

Un aspect important pe care mulți șoferi îl neglijează este impactul pe care lipsa anvelopelor de iarnă îl poate avea asupra polițelor de asigurare. În cazul unui accident, asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) acoperă în continuare pagubele produse altor persoane, chiar dacă vehiculul nu avea cauciucuri adecvate sezonului.

Totuși, lucrurile se complică atunci când este vorba despre asigurările facultative de tip CASCO. Dacă un șofer este găsit vinovat de neglijență pentru că a condus cu anvelope de vară în condiții de iarnă, compania de asigurări are dreptul să reducă semnificativ valoarea despăgubirii sau chiar să o refuze complet.

Prin urmare, românii care conduc în Germania în lunile reci ar trebui să verifice din timp starea și conformitatea anvelopelor, pentru a evita sancțiunile și complicațiile legate de asigurări. Autoritățile germane tratează cu maximă seriozitate această regulă, considerând-o o măsură esențială de siguranță rutieră.