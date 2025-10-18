Interbrands a publicat clasamentul „Best Global Brands 2025”, care arată că marile companii de tehnologie continuă să domine economia mondială.

Potrivit analizei, valoarea totală a brandurilor incluse în top a atins 3.600 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4% față de anul anterior. În ciuda provocărilor economice și a contextului geopolitic global, liderii industriei digitale și-au consolidat pozițiile, iar noii jucători din domeniu au urcat spectaculos.

Raportul Interbrands, publicat anual, evaluează cele mai valoroase mărci ale lumii pe baza performanței financiare, a rolului pe care brandul îl joacă în decizia de cumpărare și a puterii sale de influență pe piață.

Anul acesta, clasamentul este dominat de cinci giganți ai tehnologiei: Apple, Microsoft, Amazon, Google și Samsung, care ocupă primele poziții, scrie Business Insider.

Apple continuă să conducă topul pentru al cincilea an consecutiv, cu o valoare estimată la 470,5 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania a înregistrat o scădere de 4% față de 2024, semn că ritmul său de creștere încetinește.

Microsoft, aflată pe locul al doilea, a crescut cu 10%, atingând 388,5 miliarde de dolari, consolidându-și poziția prin investiții în inteligență artificială și servicii cloud.

Amazon ocupă locul trei, cu o valoare de 319,9 miliarde de dolari, în creștere cu 7%. Deși este recunoscută ca platformă de comerț electronic, compania și-a extins influența în zona de divertisment prin succesul serviciului Prime Video.

Urmează Google, cu o valoare a mărcii de 317,1 miliarde de dolari, după o creștere de 9%, și Samsung, care rămâne singura companie asiatică din top 5, deși a pierdut 10% din valoare.

O noutate notabilă o reprezintă ascensiunea Instagram, care a intrat pentru prima dată în top 10 mondial, aflându-se pe locul 8. Platforma deținută de Meta a urcat spectaculos, cu o creștere de 27%, ajungând la o valoare de 57,3 miliarde de dolari. Este o reușită remarcabilă, având în vedere că primele 10 poziții sunt de obicei foarte stabile.

Nvidia, aflată pe locul 15, a fost desemnată compania cu cea mai mare creștere procentuală din istoria clasamentului, confirmând impactul uriaș al dezvoltării cipurilor destinate inteligenței artificiale.

În același timp, McDonald’s și Mercedes-Benz completează topul 10, cu valori de 53 de miliarde, respectiv 50,1 miliarde de dolari, deși marca germană a pierdut 15% din valoare.

Iată care este Top 10 complet din „Best Global Brands 2025”:

Apple – 470,5 miliarde USD Microsoft – 388,5 miliarde USD Amazon – 319,9 miliarde USD Google – 317,1 miliarde USD Samsung – 90,5 miliarde USD Toyota – 74,2 miliarde USD Coca-Cola – 60,1 miliarde USD Instagram – 57,3 miliarde USD McDonald’s – 53 miliarde USD Mercedes-Benz – 50,1 miliarde USD

Pe segmentul premium, tendința este opusă. Brandurile de lux se confruntă cu scăderi semnificative ale valorii, pe fondul încetinirii consumului global și al schimbării priorităților cumpărătorilor către sustenabilitate și tehnologie.

Prada a reușit totuși o creștere de 8%, iar Hermès, considerat cel mai dinamic brand de lux al momentului, a înregistrat un plus de 18%. În schimb, Louis Vuitton a pierdut 5%, iar Gucci a ieșit complet din top 50, semn al unei repoziționări pe piață.