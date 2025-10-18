Industria cinematografică mondială își continuă activitatea aproape nestingherită, în pofida amenințării reînnoite a președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 100% pentru filmele produse în afara Statelor Unite, informează Reuters.

Pelicula „Star Wars: Starfighter” se filmează în Marea Britanie, studiourile din Ungaria sunt ocupate integral, iar post-producţia are loc fără probleme în Australia.

Donald Trump a readus în atenție această idee lansată inițial în luna mai, explicând că dorește să protejeze „locurile de muncă americane” pierdute în favoarea huburilor de producție din străinătate.

Deși prima declarație a declanșat panică la Hollywood și a dus temporar la blocarea finanțării unor proiecte, reacțiile actuale sunt considerabil mai temperate. Avocatul londonez Lee Stone, partener la firma Lee & Thompson, care a colaborat la serialul premiat cu Emmy „Adolescence”, a explicat că industria nu mai tratează această amenințare cu aceeași seriozitate ca la început.

„În afară de un moment de rumoare, lumea filmului nu mai ia ameninţarea atât de în serios ca prima dată”, afirmă Lee Stone.

Conform datelor publicate de compania de analiză ProdPro, cheltuielile totale ale industriei cinematografice au scăzut cu aproximativ 15% față de anul trecut, însă nu există indicii că studiourile americane ar intenționa să mute producțiile înapoi în SUA din cauza potențialelor tarife.

În ultimele 12 luni, pe teritoriul american s-au cheltuit 16,6 miliarde de dolari pentru producții cinematografice, în timp ce filmele și serialele realizate în afara țării au atras investiții totale de 24,3 miliarde de dolari.

Regatul Unit se află pe primul loc între beneficiarii acestei tendințe, cu 8,7 miliarde de dolari atrase din producții, urmat de Canada, cu 6,4 miliarde. Alte destinații preferate de studiouri includ Australia, Irlanda, Ungaria și Spania, care împreună cumulează aproape un sfert din producțiile globale.

Experții afirmă că pandemia de COVID-19 și grevele recente din Hollywood au impulsionat relocarea filmărilor către țări cu stimulente fiscale și costuri reduse. Cehia și Marea Britanie oferă reduceri de taxe de până la 25,5%, iar Ungaria raportează o activitate record în studiouri, potrivit oficialului Csaba Kael.

Specialiștii subliniază că producțiile desfășurate pe mai multe fusuri orare reduc costurile și accelerează realizarea filmelor, unele proiecte fiind lucrate continuu, 24 de ore din 24.

„Unele filme sunt lucrate 24 de ore din 24, pentru că post-producţia are loc simultan în Australia, Noua Zeelandă şi Londra”, spune Mike Seymour, un expert din Australia.

În același timp, sindicatele din SUA, susținute de actorul Jon Voight, cer administrației Trump să adopte un credit fiscal național pentru a face producția internă mai competitivă, în locul tarifelor vamale.

Proiectul de lege CREATE Act, aflat în Congres, prevede extinderea deducerilor fiscale pentru producțiile realizate în SUA. Totuși, experții avertizează că aplicarea efectivă a taxelor de 100% ar provoca un șoc major industriei mondiale de film.