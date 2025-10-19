Pedro Muñoz de Vargas, un fost bancher spaniol cu peste 15 ani de experiență în sectorul financiarfinanciar, trage un semnal de alarmă pentru toți cei care își păstrează economiile în conturi bancare tradiționale. Potrivit specialistului, încrederea oarbă în siguranța absolută a băncilor ar putea costa scump pe termen lung.

Într-o lume financiară tot mai instabilă, marcată de inflație, crize succesive și politici monetare imprevizibile, simpla acumulare de economii nu mai garantează protecția capitalului. Muñoz de Vargas explică faptul că „în timpul vieții noastre profesionale, este esențial să economisim o parte din banii câștigați”, însă avertizează că „există un alt pas la fel de important care uneori este trecut cu vederea: alegerea locului în care să îi economisim”.

Alegerea instituției financiare și a tipului de cont poate influența direct siguranța, profitabilitatea și accesul la bani.

„A crede că a avea banii economisiți la bancă înseamnă a fi protejat este o greșeală completă”, spune fostul bancher.

Majoritatea cetățenilor spanioli — la fel ca mulți europeni — consideră depozitele bancare clasice o soluție sigură. Însă Muñoz de Vargas contrazice această percepție.

„Vom vedea ziua în care va da faliment și cât timp îți va lua să-ți recuperezi cei 100.000 de euro”, avertizează el, făcând referire la eventualitatea unei crize bancare sau a colapsului unei instituții mari.

El explică faptul că, deși banca oferă documente care atestă proprietatea asupra fondurilor, acestea nu garantează accesul imediat la bani.

„Când veți avea nevoie de el pentru a cumpăra o mașină, nu îl veți avea. Veți avea o parte din el”, adaugă fostul bancher.

Această situație ar putea apărea în caz de insolvență sau blocare temporară a retragerilor, un scenariu deloc imposibil, având în vedere contextul economic global.

În teorie, depozitele populației sunt protejate de așa-numitul Fond de Garantare a Depozitelor, care promite despăgubirea clienților până la suma de 100.000 de euro în cazul falimentului unei bănci.

Totuși, Pedro Muñoz de Vargas atrage atenția că acest sistem nu este deloc solid: „Nu este suficient să acopere nici măcar 10% dintr-o bancă serioasă astăzi”, afirmă el.

Cu alte cuvinte, dacă o instituție financiară majoră ar intra în colaps, fondurile disponibile nu ar acoperi decât o mică parte din sumele datorate clienților, ceea ce ar genera pierderi uriașe pentru deponenți.

Pe lângă riscul bancar, Muñoz de Vargas atrage atenția și asupra efectelor inflației. Chiar dacă banii rămân „în siguranță” într-un cont, puterea lor de cumpărare scade constant. Într-un mediu cu dobânzi reale negative, economiile își pierd valoarea de la an la an.

Deși Muñoz de Vargas nu recomandă public o soluție unică, mesajul său sugerează diversificarea portofoliului și o analiză mai atentă a instrumentelor de economisire. Investițiile în active tangibile (aur, imobiliare) sau în produse financiare reglementate (fonduri de investiții, obligațiuni, acțiuni) pot reprezenta opțiuni mai sigure pe termen lung, în funcție de profilul de risc al fiecărei persoane.