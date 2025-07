Președintele Nicușor Dan a spus că statul român nu pare destul de hotărât și ferm ca să poată opri cazurile în care femeile sunt ucise. El a spus că aceste crime sunt o problemă serioasă în România.

Când a fost întrebat despre numeroasele cazuri de femei ucise în România, el a răspuns că acestea sunt faptele unor persoane care au comis din nou infracțiuni, pentru că statul nu dă impresia că ar fi capabil să le oprească prin forță sau fermitate. Conform lui, acest lucru se întâmplă din cauza faptului că legile nu sunt aplicate corect sau se aplică prea târziu, ceea ce încurajează infractorii să continue.

În opinia sa, este o problemă gravă în România, care ține de felul în care este văzută femeia în societate și de faptul că statul nu reacționează suficient de puternic în fața acestui fenomen.

Nicușor Dan nu este mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General. A mai spus că, atunci când va fi făcută o analiză serioasă a activității Parchetului, problema crimelor împotriva femeilor va fi una dintre priorități, la fel ca și amenințările la adresa jurnaliștilor.

Conform spuselor sale, la DNA nu există o conducere care să stabilească priorități clare în funcție de tipurile de infracțiuni și să aloce resursele în mod eficient. A precizat că actualii șefi mai au mandate de aproximativ 6-7 luni, așa că nu e momentul potrivit pentru schimbări forțate. Totuși, când va veni timpul pentru numirea noilor conducători ai Parchetelor, analiza va fi una serioasă.

Președintele a trimis la Curtea Constituțională legea pentru combaterea și sancționarea extremismului. El a explicat că a făcut acest lucru pentru că are obligația legală ca, în termen de 20 de zile, fie să promulge o lege, fie să o trimită la CCR. A spus că a promulgat aproximativ 50 de legi, dar în acest caz a ales să o trimită mai departe pentru verificare.

„Ca să lămuresc o chestiune de procedură, am văzut întrebarea de ce s-a apucat președintele de legea Vexler. E o obligație a președintelui, să promulge sau să trimită o lege în 20 de zile. Cred că am promulgat vreo 50 de legi, pe aceasta am trimis-o la CCR. Să întrebăm Parchetul ce s-a întâmplat cu zecile de amenințări primite de jurnaliști în noiembrie sau ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa domnului Vexler.

Dacă ne uităm la conținutul legii, o să vedeți că sunt niște chestiuni extrem de neclare. În Făgăraș există o asociație. care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Între membrii rezistenței sunt câteva persoane care în trecut au făcut parte din mișcarea legionară. Această asociație are sau nu caracter legionar?

Pentru că legea nu ne spune. Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Legea trebuie să fie foarte clară.

La DNA, pentru că în opinia mea nu există un management care să facă o ierarhie a activității Parchetului pe tipuri de infracțiuni și alocare de resurse care să fie corespunzătoare. Fiecare dintre ei mai are un mandat de 6 – 7 luni, nu e util să forțăm, dar când va fi discuția despre noii șefi ai Parchetelor, analiza va fi foarte serioasă.”