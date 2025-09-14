Salariile profesorilor din România continuă să fie sub media europeană, chiar și după majorările acordate în 2023, arată datele publicate de rețeaua europeană Eurydice și citate de Edupedu. Raportul, care compară veniturile cadrelor didactice din statele membre UE în funcție de puterea de cumpărare, arată că profesia rămâne subevaluată la nivel regional, în pofida ajustărilor recente.

Conform evaluării Eurydice, creșterile salariale acordate în două etape după greva profesorilor din 2023 nu au fost suficiente pentru a aduce România la nivelul mediu european. Inflația ridicată din ultimii ani a erodat rapid câștigurile, astfel că puterea reală de cumpărare a cadrelor didactice nu a crescut semnificativ.

Specialiștii atrag atenția că remunerația este un factor-cheie pentru motivația și stabilitatea corpului profesoral: un profesor plătit corect este mai dedicat și mai puțin vulnerabil la stres financiar, ceea ce influențează direct calitatea educației.

Potrivit datelor oficiale, în anul școlar 2023–2024 salariile anuale brute ale cadrelor didactice din România au fost:

aprox. 18,5 mii euro la nivel preșcolar și primar și 19,4 mii euro la gimnaziu și liceu, după 10 ani de predare;

19,1 mii euro (preșcolar și primar) și 20,2 mii euro (secundar) după 15 ani de experiență;

19,9 mii euro (preșcolar și primar) și 22,1 mii euro (gimnaziu și liceu) după 25 de ani de carieră.

Aceste valori, calculate în euro și raportate la puterea de cumpărare (USD PPP), includ diverse bonusuri și contribuții și permit comparații între statele membre UE, conform metodologiei Eurydice.

O analiză realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică arată că, în ultimii zece ani, salariile profesorilor din România au trecut de la un nivel inferior mediei naționale la unul superior. Două momente au fost decisive: implementarea noii legi a educației în 2018 și greva din 2023, care a dus la o creștere etapizată a veniturilor cadrelor didactice.

Raportul Education at a Glance 2025, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniază o diferență importantă: în România, cadrele didactice din învățământul primar câștigă în medie cu 14% mai mult decât angajații cu studii superioare, în timp ce în țările OCDE profesorii din ciclul primar câștigă, de regulă, cu 19% mai puțin decât ceilalți lucrători cu același nivel de educație.