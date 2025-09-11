Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat raportul anual privind reformele fiscale: „Tax Policy Reforms 2025”. Studiul descrie reformele fiscale implementate sau anunțate în anul 2024 în 86 de jurisdicții, inclusiv toate țările OCDE. Studiul identifică tendințele pe termen lung ale reformelor fiscale, punându-se accent pe modalitățile în care guvernele au utilizat politica fiscală pentru a răspunde crizelor consecutive, inflației și provocărilor structurale pe termen lung.

În primăvara anului 2024, 60 de jurisdicții anunțaseră public că iau măsuri pentru introducerea impozitului pe profit (corporate income tax -CIT) sau implementarea impozitului minim global (GMT), 36 dintre ele luând măsuri pentru aplicarea impozitului minim global începând cu anul 2024, iar pentru unele se aștepta implementarea legislației începând cu anul 2025. Considerațiile climatice au influențat din ce în ce mai mult conceperea și utilizarea stimulentelor fiscale, tot mai multe jurisdicții implementând măsuri generoase de restrângere a bazei de impozitare pentru a promova investițiile curate şi pentru a facilita tranziţia către capital cu emisii mai mici de carbon.

Chiar dacă reducerile impozitelor pe venitul persoanelor fizice sprijină redresarea economiei și a veniturilor gospodăriilor, o pondere tot mai mare a jurisdicțiilor acoperite de acest raport implementează creşteri ale contribuțiilor la asigurările sociale. Unele jurisdicții și-au adaptat stimulentele pentru impozitul pe profit pentru a sprijini anumite industrii.

România, pe de altă parte, a pus capăt scutirii de la impozitul pe profit pentru lucrătorii din domeniul IT. Angajații din sectorul IT vor continua să fie eligibili pentru o deducere lunară de 10.000 de lei până la sfârşitul anului 2028, dar veniturile care depășesc acest prag vor fi impozitate.

O altă măsură fiscală introdusă de România în perioada analizată a fost impozitul suplimentar de 1% pe cifra de afaceri, măsură fiscală care a în vigoare în anul 2024 pentru companiile care au avut o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro în anul fiscal precedent.

România introducea o gamă largă de creşteri de TVA, inclusiv o majorare a cotei pentru băuturile îndulcite cu zahăr de la 9% la 19% și o majorare de la 5% la 9% pentru restaurante, servicii de catering şi cazări hoteliere și anunțase noi creşteri ale cotei de TVA pentru anul 2024.