Autoritățile de la Ciudad de Mexico vor să impoziteze, începând cu 1 ianuarie 2026, jocurile video considerate violente. Taxa de 8%, inclusă în proiectul de buget pe anul viitor, a fost prezentată marți, 9 septembrie, de ministrul Finanțelor, Edgar Amador.

Oficialii estimează că noile prevederi vor aduce peste 183 de milioane de pesos (aproximativ 9,8 milioane de dolari), bani ce ar urma să fie folosiți pentru programe de sănătate publică dedicate tratării dependenței și efectelor negative asociate utilizării excesive a jocurilor video, scrie Le Figaro.

Propunerea nu vine izolată, ci este parte a unui set mai amplu de taxe speciale gândite de guvernul mexican pentru produse considerate cu impact dăunător asupra sănătății. În același document bugetar figurează și accize suplimentare pentru băuturile zaharoase și produsele din tutun.

Ministrul Edgar Amador a explicat, în conferința de presă din 9 septembrie, că noile impozite nu sunt concepute cu scop fiscal clasic, ci pentru protejarea sănătății publice.

„Noile taxe fac parte din politica de sănătate și siguranță, mai degrabă decât din politica fiscală”, a declarat acesta.

Ministerul Finanțelor nu a prezentat, deocamdată, criteriile concrete prin care jocurile video vor fi încadrate la categoria „violente”. De asemenea, nu există încă detalii tehnice privind mecanismul de colectare, având în vedere că o mare parte din industrie funcționează prin platforme electronice internaționale.

Totuși, nivelul de 8% este deja stabilit, iar proiecțiile oficiale arată că încasările ar putea depăși 183 de milioane de pesos (aproape 10 milioane de dolari) în primul an de aplicare, 2026.

Guvernul mexican și inițiatorii măsurii invocă cercetări recente care sugerează o asociere între expunerea la jocurile video violente și un nivel mai ridicat de agresivitate în rândul adolescenților. Pe lângă acest efect direct, sunt menționate și consecințe psihosociale precum izolarea, anxietatea sau diminuarea performanțelor școlare și sociale.

Documentul de fundamentare subliniază: „Aceste probleme afectează oamenii într-un stadiu foarte incipient al potențialului lor economic, reducându-le capacitatea de dezvoltare și reprezentând o povară semnificativă pentru sistemele de sănătate”.

Veniturile obținute prin noua taxă ar urma să finanțeze programe dedicate tratării tulburărilor asociate dependenței de jocuri video. Autoritățile vor să consolideze rețeaua de sprijin psihologic și medical pentru tineri, într-un moment în care fenomenul adicției digitale este tot mai prezent pe agenda publică.

De altfel, în Mexic există deja taxe speciale pe produse considerate dăunătoare pentru sănătate, precum băuturile îndulcite și țigările, iar noul impozit pe jocurile video violente ar urma să continue această linie de politici.

Proiectul de buget pentru anul 2026, în care este inclusă și taxa pe jocurile video violente, urmează să fie analizat și aprobat de Guvernul Mexicului până la 15 noiembrie. Dacă va primi undă verde, legea ar intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Până atunci, rămân deschise mai multe întrebări: cum va fi definit „conținutul violent” în cazul jocurilor, cine va fi responsabil pentru plata efectivă a taxei (dezvoltatorii, distribuitorii sau platformele digitale) și cum va gestiona statul colectarea sumelor de la marii actori internaționali din industrie.