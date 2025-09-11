În nota de fundamentare a proiectului se arată că prin acest act normativ, se propune alocarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, prin suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii. Suma ar urma să fie folosită pentru a acoperi tratamente în străinătate destinate pacienților cu boli grave sau foarte grave, atunci când acestea nu pot fi realizate în România.

Această suplimentare vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamente în mai multe etape, în funcție de data programării și care au nevoie să li se asigure continuitate în realizarea acestora, conform planului terapeutic stabilit de medicii unităților sanitare din străinătate.

Totodată, va fi aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor cuantificabile prin raportare la criteriile specifice de performanţă pentru evaluarea activităţii desfăşurate de personalul din instituţiile şi structurile care gestionează fonduri europene nerambursabile din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza cărora se acordă stimulentele stabilite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Planul strategic PAC 2023-2027 şi Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027.

Guvernul va aproba, prin hotărâre, nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX – Aeronavă cu aripi fixe – Avion Frontex”.

Se are în vedere „achiziţionarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) de ultimă generaţie, în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionării eficiente a activităţilor personalului poliţiei de frontieră privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, precum şi a actelor de contrabandă”.

„Contribuţia financiară UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar contribuţia României reprezintă 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. (…) Valoarea rezultată a proiectului de investiţii (inclusiv TVA) este 163.764.000 de lei, compusă din 150.380.000 de lei cheltuieli eligibile şi 13.384.000 de lei cheltuieli neeligibile. În conformitate cu prevederile articolului 11 alineat (2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate şi de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, referitoare la eligibilitatea limitată a TVA, cheltuielile neeligibile sunt reprezentate de valoarea TVA neeligibilă. Valoarea finanţării eligibile nerambursabile este în valoare de 135.342.000 de lei, iar cofinanţarea publică este în valoare de 15.038.000 de lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, Guvernul va aproba un proiect de hotărâre privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a unor bunuri medicale donate României de către Organizația Mondială a Sănătății, acestea urmând să fie incluse în stocurile de urgență. De asemenea, se vor discuta și hotărâri privind schimbări la nivelul prefecților și subprefecților.

Tot printr-un memorandum, executivul va aproba negocierea și semnarea unui acord cu Ungaria pentru realizarea legăturii rutiere dintre Beba Veche și Kübekháza.

Un alt memorandum prevede ca România să semneze Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, adoptată în martie 2025 și deschisă la semnare în luna mai același an, la Luxemburg.

În plus, Executivul își propune să găzduiască la București, pe 21 octombrie 2025, cea de-a doua reuniune bianuală din 2025 a Comitetului pentru investiții al Fondului pentru Modernizare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri seară că joi, va prezenta propunerile PSD din pachetul de relansare economică, urmând ca fiecare ministru să ofere apoi detalii specifice pentru domeniul său.

El a precizat că PSD respinge ideea reducerii cu 25% a numărului de angajați din administrația locală.

Grindeanu a explicat că, în prezent, se lucrează la o „matriță”, adică o bază de calcul echitabilă pentru unități administrative de dimensiuni similare, pentru a se stabili unde sunt necesare ajustări de personal.

Social-democratul a precizat că aceste măsuri trebuie să fie însoțite de un pachet de relansare economică.

„Asta vom face. Am anunțat că lucrăm la aceste propuneri, iar mâine ies cu o prezentare în mare a domeniilor în care vom interveni: economie, sănătate, muncă, agricultură etc”, a declarat el la România TV, adăugând că se vor putea aduce îmbunătățiri și din partea „colegilor din coaliție”.

Potrivit lui Grindeanu, pachetul propus de PSD va urma procedura clasică de aprobare, cu discuții și vot în parlament.