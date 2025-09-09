La opt luni de la aderarea la Spațiul Schengen, România raportează rezultate vizibile în implementarea acquis-ului comunitar. Pe aeroporturi au fost operate 80.596 de curse Schengen, iar traversarea frontierelor interne se desfășoară fără controale, cu timpi reduși pentru pasageri.

Eliminarea verificărilor directe a fost compensată prin analize de risc, operațiuni comune și schimb de informații cu partenerii europeni.

În același timp, România utilizează pe scară largă Sistemul de Informații Schengen (SIS) și Sistemul de Informații privind Vizele (VIS), instrumente care susțin securitatea frontierelor și siguranța cetățenilor europeni, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

În primele opt luni ale anului, autoritățile au depistat 1.137 de migranți care încercau să treacă ilegal frontiera și au deschis dosare pentru 169 de persoane suspectate de trafic de migranți.

În lupta cu contrabanda, polițiștii de frontieră au confiscat 4,3 milioane de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 106 milioane lei.

Totodată, au fost oprite de la comercializare 313.000 de articole contrafăcute și au fost descoperite 131 de autoturisme furate, multe dintre ele de lux.

În domeniul braconajului piscicol au fost ridicate 30.000 de metri de plase ilegale, 5.800 kg de pește și 22 de ambarcațiuni.

Polițiștii de frontieră continuă să depisteze fraude cu documente, fiind înregistrat în medie un caz la fiecare două zile pe aeroporturi. În iulie, România a participat la o operațiune coordonată de Parchetul General, în urma căreia au fost efectuate aproximativ 300 de percheziții în Suceava și Botoșani pentru destructurarea unor rețele implicate în obținerea frauduloasă de acte de identitate.

În paralel, au fost desfășurate 115.000 de acțiuni și verificări în spațiul public și pe drumuri, peste 91.000 de filtre rutiere și 2.800 de acțiuni Blitz pe principalele artere spre Ungaria și Bulgaria.

În colaborare cu Ungaria și Bulgaria, România a returnat 469 de persoane implicate în migrație ilegală. Inspectoratul General pentru Imigrări a identificat 527 de cetățeni străini care au încălcat condițiile de ședere și au fost trimiși în țările de origine.

În total, peste 1.100 de angajați ai MAI au participat la cursuri de formare și perfecționare, inclusiv pe teme de drepturi fundamentale și combaterea traficului de persoane.

România a derulat mai multe acțiuni apreciate ca exemple de bune practici:

trafic fluidizat la Giurgiu–Ruse în timpul lucrărilor la pod, prin dirijarea fluxurilor și cooperare cu partenerii bulgari;

control comun la Galați–Giurgiulești, cu reducerea timpilor de așteptare și securitate sporită;

centre de cooperare polițienească și vamală, precum cel de la Oradea, unde activează ofițeri români, italieni și austrieci;

contingente comune la frontiera bulgaro-turcă, unde România a detașat 40 de polițiști de frontieră;

operațiuni Blitz și Hotspot la granițele cu Ungaria și Bulgaria, pentru combaterea rețelelor de traficanți.

Investițiile în echipamente performante — autospeciale cu termoviziune, camere portabile, drone și aplicații digitale precum EDAC — au permis peste 11,7 milioane de verificări doar în primele opt luni.

În urma acestora, au fost identificate 480 de persoane urmărite, 770 de persoane dispărute, 962 de persoane căutate pentru proceduri judiciare și 959 de obiecte căutate pentru probatoriu.

Cooperarea cu Bulgaria, Ungaria și Austria a dus la o scădere de până la 80% a migrației ilegale la frontierele externe ale UE.

România rămâne unul dintre cei mai importanți contributori la Frontex, cu 316 polițiști de frontieră detașați în misiuni, 39 de experți naționali și participare la 63 de activități europene numai în primele șase luni ale anului.