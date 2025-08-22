Plecatul la drum în afara României presupune mai mult decât pregătirea mașinii și a bagajelor. În 2025, cetățenii români trebuie să respecte o serie de norme stricte pentru a putea trece frontiera fără probleme. Documentele șoferului, ale vehiculului și ale copiilor sunt verificate cu atenție de autorități, iar lipsa lor poate duce la blocarea călătoriei sau chiar sancțiuni. De aceea, informarea din timp și respectarea cerințelor legale reprezintă primul pas spre o deplasare sigură și fără incidente.

Pentru a traversa frontiera cu mașina, șoferii trebuie să aibă asupra lor documente de bază care să ateste identitatea, dreptul de a conduce și legalitatea autovehiculului, conform site-ului Politiei de Frontiera Romane.

Printre cele mai importante acte se numără:

Cartea de identitate sau pașaportul în termen de valabilitate.

Permisul de conducere, valabil și corespunzător categoriei vehiculului.

Certificatul de înmatriculare al mașinii.

Asigurarea obligatorie RCA și Cartea Verde valabile.

De asemenea, dovada inspecției tehnice periodice este obligatorie, pentru a demonstra că mașina respectă normele de siguranță și că poate circula legal în străinătate.

Polițiștii de frontieră verifică aceste documente conform Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 și Convenției de la Viena privind circulația rutieră.

Călătoria în afara țării cu un autovehicul care nu îți aparține presupune respectarea unor reguli clare stabilite de Poliția de Frontieră.

Pentru a evita problemele la graniță, șoferii trebuie să aibă asupra lor actele esențiale:

permisul de conducere, valabil și corespunzător cu subcategoria sau categoria din care face parte autovehiculului;

certificatul de înmatriculare;

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (cu tot cu Cartea Verde valabilă);

cartea de identitate proprie/pașaportul.

În situația în care mașina face parte dintr-un program de leasing, este necesară și o împuternicire auto, cunoscută și sub denumirea de procură auto. Aceasta oferă șoferului dreptul legal de a utiliza vehiculul în deplasările internaționale.

Totuși, nu toate țările cer acest document: statele membre ale Uniunii Europene nu mai solicită procură, așa cum se întâmpla în trecut, însă autoritățile pot efectua verificări suplimentare fără a bloca accesul.

Pe de altă parte, în cazul călătoriilor în afara Uniunii Europene, situația se schimbă. În aceste state, prezentarea documentului de împuternicire poate fi obligatorie, iar lipsa lui poate genera întârzieri sau chiar refuzul trecerii frontierei.

Prin urmare, este esențial ca șoferii să se informeze în prealabil despre reglementările fiecărei țări tranzitate, pentru a evita surprize neplăcute.

Dacă descoperi că ai nevoie de procură pentru a putea circula cu mașina împrumutată, este recomandat să folosești din timp un model de împuternicire auto pentru ieșirea din țară. Acesta te ajută să înțelegi exact ce informații trebuie incluse în documentul notarial, astfel încât deplasarea să fie legală și fără impedimente

Pentru părinții care călătoresc cu copii, regulile sunt mai stricte. Dacă minorul călătorește cu ambii părinți, este suficient actul de identitate.

În cazul în care copilul călătorește cu un singur părinte, este necesară o declarație notarială a celuilalt părinte care să își exprime acordul. Când însoțitorul este o terță persoană, ambii părinți trebuie să semneze declarația.

Aceleași reguli se aplică minorilor peste 16 ani care călătoresc neînsoțiți: este necesară declarația notarială a ambilor părinți, prin care își dau acordul pentru călătoria în străinătate.

În plus, autoritățile recomandă să ai la tine copii după certificatul de naștere al copilului și după cartea de identitate a însoțitorului, pentru a evita orice dispută la frontieră.

Odată cu aderarea României la Spațiul Schengen, controalele la granițele terestre cu state precum Ungaria sau Bulgaria sunt eliminate, în mod normal.

Totuși, controalele temporare sau aleatorii pot fi reintroduse, ceea ce face obligatorie păstrarea documentelor personale asupra ta. În interiorul Uniunii Europene, cartea de identitate este de regulă suficientă, însă pașaportul poate fi cerut în situații excepționale.

Pentru călătoriile în afara UE, pașaportul este documentul principal, iar unele state pot solicita și viză.

Minorii trebuie să aibă propriul document de călătorie, iar verificarea condițiilor de intrare în țara de destinație este recomandată înainte de plecare.

Nu uitați că este obligatoriu ca documentul de identitate să fie în termen de valabilitate. Un buletin expirat nu poate fi folosit la frontieră, deoarece legislația nu prevede nicio perioadă de toleranță.

Practic, dacă vrei să călătorești, trebuie să îți reînnoiești din timp actul. Conform regulilor europene, cetățenii români pot circula în interiorul Uniunii Europene doar cu pașaportul sau cartea de identitate valabilă.

În situația în care documentul îți expiră cât timp ești plecat, soluția este să contactezi Ambasada sau Consulatul României din țara respectivă. Autoritățile îți pot elibera un titlu de călătorie, dar acesta este valabil exclusiv pentru întoarcerea în România.

O altă opțiune este să faci o procură specială prin care o persoană de încredere din România să depună actele necesare pentru emiterea unui nou buletin, așa cum prevede Ministerul Afacerilor Externe.

Pe lângă documente, pregătirea mașinii și respectarea regulilor rutiere din țările vizitate sunt esențiale. Este recomandat să verifici starea tehnică a vehiculului, să ai hărți fizice la îndemână și să te asiguri că scaunele pentru copii sunt corect montate.

Un aspect important este și informarea prealabilă despre legislația rutieră din statele tranzitate sau vizitate, deoarece multe prevederi s-au modificat în Europa: amenzi mai mari pentru viteză, interdicții privind folosirea anumitor dispozitive, reguli speciale legate de fumatul în mașină etc.

De asemenea, asigurarea auto trebuie să acopere și deplasarea internațională, iar utilizarea dispozitivelor anti-radar trebuie verificată în țările de tranzit.

Luarea unor măsuri simple precum păstrarea copiilor și a documentelor esențiale la îndemână, verificarea anvelopelor și pregătirea medicamentelor de uz curent pot transforma o călătorie stresantă într-o experiență sigură și plăcută.