Amenzi cu 50% mai mari pentru șoferii de TIR. Joi, Guvernul a decis creșterea amenzilor aplicate persoanelor care refuză sau evită verificarea masei sau a dimensiunilor vehiculelor destinate transportului de marfă.

Astfel, cuantumul amenzilor pentru evitarea controlului, obstrucționarea acestuia, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control sau refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurarea dimensiunilor crește de la nivelul actual de 10.000–20.000 lei la un interval de 15.000–30.000 lei.

Actul normativ aprobat joi aduce modificări Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, care reglementează regimul drumurilor.

Conform unui comunicat al Executivului, măsura are drept scop protejarea infrastructurii rutiere împotriva efectelor generate de circulația vehiculelor care depășesc masele maxime admise și creșterea siguranței rutiere pentru vehiculele de mare tonaj.

„Drept consecinţă a intrării României în Spaţiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea şi vizarea documentului care permite accesul la reţeaua rutieră pe sensul de intrare/ieşire în/din România pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare şi de graniţa internă sau externă UE”, a amintit Guvernul.

Ordonanța prevede măsuri menite să împiedice tranzitarea României de către vehicule care depășesc înălțimea maximă admisă pe anumite sectoare de drumuri naționale.

Actul normativ stabilește cadrul pentru controlul circulației vehiculelor care depășesc masele sau dimensiunile maxime admise, realizat de reprezentanții administratorului drumurilor de interes național, precum și sancționarea încălcărilor, utilizând sisteme certificate de cântărire în mișcare (WIM – Weigh in Motion).

Ordonanța include și creșterea lungimii maxime permise pentru un convoi format din vehicule care depășesc masele și/sau dimensiunile admise, de la 75 m la 200 m. Guvernul a explicat că această măsură va avea un impact pozitiv „major” și „imediat” în accelerarea construirii capacităților de producție a energiei electrice din surse eoliene.

În altă ordine de idei, amintim că Guvernul a hotărât amânarea cu șase luni a intrării în vigoare a noilor tarife rutiere, pentru a oferi timp suplimentar implementării sistemului electronic de taxare. Măsura se aplică tuturor categoriilor de vehicule care circulă pe drumurile naționale și vizează atât rovinieta, cât și noul tarif de trecere TollRo.

Autoritățile au precizat că această perioadă suplimentară este necesară pentru finalizarea infrastructurii și a soluțiilor informatice asociate. Decizia va influența planurile șoferilor și ale operatorilor de transport, iar sistemul electronic STRR va respecta standardele europene.

Guvernul României a adoptat joi, printr-o ordonanță de urgență, amânarea intrării în vigoare a noilor tarife rutiere de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, pentru a permite implementarea etapizată a sistemului electronic de tarifare rutieră (STRR). Autoritățile au precizat că această modificare nu afectează în niciun fel aplicarea rovinietei și a tarifelor TollRo pentru vehiculele care circulă pe drumurile naționale.

Decizia se aplică tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care utilizează rețeaua națională și vizează atât rovinieta, cât și tariful de trecere pe drumurile naționale.

Sistemul electronic de tarifare rutieră (STRR) va include funcționalități asemănătoare celor utilizate în alte state membre ale Uniunii Europene și va fi conectat la Serviciul European de Tarifare Rutieră (SETRE), garantând astfel interoperabilitatea necesară pentru transportul internațional. Mai multe puteți citi aici.