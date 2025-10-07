Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat că a votat în Parlamentul European raportul care modifică regulamentele privind serviciile financiare și sprijinirea investițiilor. El consideră că reducerea birocrației și stimularea investițiilor sunt esențiale pentru creșterea economică a României.

Virgil Popescu a declarat că simplificarea normelor europene pentru cetățeni și întreprinderi reprezintă cheia unei piețe unice mai puternice și mai funcționale. El a arătat că, pentru România, dezvoltarea economică depinde în mare măsură de investiții și de eliminarea procedurilor administrative care încetinesc mediul de afaceri. Din acest motiv, a votat pentru adoptarea raportului care modifică mai multe regulamente europene privind serviciile financiare și susținerea investițiilor.

„Simplificarea normelor europene pentru cetăţeni şi întreprinderi este cheia unei pieţe unice mai puternice şi mai funcţionale. Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei. De aceea am votat, ca europarlamentar, pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook.

Documentul urmărește reducerea birocrației și crearea unui cadru mai clar pentru companii și instituții, astfel încât fluxul de investiții să devină mai eficient în întreaga Uniune Europeană.

Europarlamentarul liberal a menționat că, în plenul de la Strasbourg, au fost discutate propunerile Comisiei Europene pentru consolidarea pieței unice. În acest context, el a susținut poziția grupului PPE, care cere ca transferul muncitorilor între statele membre să fie simplu și lipsit de birocrație.

Potrivit lui Popescu, acest tip de măsuri contribuie la o economie europeană mai integrată și la o mobilitate mai mare a forței de muncă, în beneficiul tuturor statelor membre.

El a adăugat că va continua să sprijine inițiativele europene care ajută România să atragă investiții și să creeze condiții reale pentru dezvoltare economică, în linie cu prioritățile PPE privind competitivitatea și reducerea obstacolelor administrative.