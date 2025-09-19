Parlamentul European pledează pentru o Politică Agricolă Comună post-2027 cu fonduri mai generoase, simplificarea procedurilor pentru fermieri și sprijin concret pentru măsuri ecologice și sociale.

Parlamentul European subliniază că fondurile PAC trebuie să rămână dedicate exclusiv agriculturii și nu să fie absorbite în alte programe sau cheltuieli ale statelor membre.

De asemenea, instituția propune ca subvențiile directe să fie acordate tuturor fermierilor activi, calculat pe suprafață cultivată, iar programele de dezvoltare rurală să fie finanțate separat de politicile de coeziune.

“Luptăm pentru viitorul echitabil pe care îl merită sectorul agricol al Europei. Aceasta înseamnă o PAC cu adevărat comună, care să consolideze lanțul de aprovizionare cu alimente, să sprijine comunitățile rurale vibrante și să ofere fermierilor putere prin inovare, reînnoire generațională și condiții de piață echitabile. Nu putem susține nicio reducere, nici nicio încercare de naționalizare a PAC sau de fuzionare a finanțării acesteia cu alte instrumente ale UE. Mai presus de toate, trebuie să protejăm și să garantăm plăți directe către fermieri; acestea reprezintă coloana vertebrală a veniturilor lor și cel mai eficient instrument pentru a asigura securitatea alimentară și echilibrul teritorial în întreaga Europă”, a declarat raportorul UE Carmen Crespo Díaz.

PE militează pentru simplificarea birocrației în agricultură și pentru implementarea unui model de stimulente care să motiveze fermierii să respecte criterii ecologice și sociale. Parlamentul European consideră că participarea la programele ecologice trebuie să fie opțională, dar să includă recompense financiare pentru fermieri.

Parlamentul European propune ca experiența și metodele deja aplicate de fermieri să fie recunoscute la respectarea standardelor de întreținere a terenurilor și protecție a mediului (GAEC).

Parlamentul European subliniază necesitatea ca fermierii să beneficieze de tehnologii digitale și inovații care să le eficientizeze activitatea, să crească profitabilitatea și să reducă sarcinile administrative.

Aceasta propune ca supravegherea fondurilor PAC să se realizeze prin imagini satelitare și declarații proprii ale fermierilor, integrate într-o platformă electronică centralizată, pentru a reduce controalele birocratice.

De asemenea, sprijină investiții în modernizarea rețelelor de apă și a sistemelor de tratare a apelor uzate pentru a garanta producție alimentară sigură și de calitate.

Oficialii europeni propun și încurajarea fermierilor prin subvenții pentru valorificarea biomasei, a reziduurilor agricole și a produselor secundare.

Nu în ultimul rând, a fost atrasă atenția asupra îmbătrânirii fermei europene și propune mai multe fonduri, facilități fiscale și acces la credite pentru tinerii care doresc să intre în agricultură, pentru a asigura continuitatea sectorului.

Documentul a primit aprobarea majorității, fiind susținut de 393 de deputați, respins de 145 și cu 123 abțineri.