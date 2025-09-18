Alexandru Bogdan Bălan a fost numit președinte al Autorității Vamale Române, iar Mihai Savin a devenit vicepreședinte.

Noul președinte are multă experiență în domeniul vamal și în combaterea evaziunii fiscale, lucrând anterior ca inspector vamal și inspector antifraudă. El își propune să întărească rolul instituției în protejarea economiei României și a Uniunii Europene, să reducă evaziunea fiscală și să sprijine comerțul legal.

Noul vicepreședinte are experiență în modernizarea și eficientizarea instituțiilor, ceea ce va ajuta Autoritatea Vamală să răspundă mai bine provocărilor actuale și să lupte mai eficient împotriva evaziunii fiscale.

Noua conducere vrea să aducă un mod de lucru bazat pe eficiență, transparență și responsabilitate. Într-o perioadă în care există mari probleme cu contrabanda și banii nefiscalizați, aceste schimbări sunt văzute ca un pas important pentru îmbunătățirea activității instituției. Numirile vin în contextul modernizării administrației vamale și al reformelor europene, la care România participă activ.

Autoritatea Vamală Română a fost înființată prin lege în 2021 și funcționează din 2022, în subordinea Ministerului Finanțelor. Ea este condusă de un președinte numit de prim-ministru. În teritoriu, are 7 direcții regionale și 80 de birouri vamale, care supraveghează inclusiv cei peste 2.000 km de frontieră externă a României și a Uniunii Europene.

La început, rolul vămii era mai ales să colecteze taxe și impozite la import. Astăzi însă, atribuțiile s-au extins mult. Pe lângă taxe, vama verifică mărfurile care intră în țară ca să respecte regulile europene privind siguranța produselor, sănătatea, mediul și calitatea alimentelor.

Vama mai controlează și alte domenii: protejarea drepturilor de autor și a mărcilor, prevenirea traficului de droguri, comerțul cu obiecte de patrimoniu, specii protejate sau deșeuri, dar și fluxurile de bani ilegali. Totodată, colaborează cu poliția și alte autorități pentru a combate frauda, terorismul și crima organizată.

Prin aceste atribuții, Autoritatea Vamală Română aplică nu doar reguli vamale, ci și politici europene legate de comerț, sănătate, agricultură, pescuit și securitate. Pe scurt, vama are ca obiective principale: