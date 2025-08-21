O întrebare frecventă în rândul contribuabililor vizează situația banilor din fondurile de pensii atunci când beneficiarul moare fără a avea urmași legali. Dan Armeanu a clarificat că sumele respective nu se pierd, ci rămân în fondul de plată. Acestea se cumulează cu alte sume și contribuie la sustenabilitatea sistemului.

Potrivit oficialului ASF, aceste fonduri nu ies din circuitul economic al sistemului de pensii private. Ele sunt considerate venituri asimilate pensiei, dar aspectele legate de impozitare intră în sfera codului fiscal. Astfel, taxarea lor ține de alte instituții, nu de autoritatea de supraveghere a sistemului.

„Acei bani rămân în fondul respectiv. Se aplică pentru toți pilonii pe care îi avem în acest moment. Banii vor fi asimilați unui câștig din pensie. Vor fi asimilați, dar ține de codul fiscal, nu are legătură cu legea de plată. Impozitarea ține de o altă instituție,” a menționat acesta.

Referitor la temerile privind retragerea anticipată a sumelor acumulate, Armeanu a fost ferm: banii pot fi retrași doar în condițiile prevăzute de lege. Până la intrarea în vigoare a noii legislații, sistemul actual rămâne aplicabil. Prin urmare, participanții la fonduri nu au posibilitatea de a scoate banii mai devreme decât momentul legal stabilit.

ASF susține că nu există dezechilibre financiare care să afecteze capacitatea fondurilor de pensii de a face plăți. Fondurile dispun de lichidități suficiente pentru a onora angajamentele față de beneficiari. Așadar, nu există motive reale de îngrijorare privind disponibilitatea banilor la momentul pensionării.

„În momentul în care se va aplica legea, oamenii nu pot să-și retragă banii decât când îndeplinesc condițiile legale. Până la intrarea în vigoare a legii, se va aplica sistemul actual. Nu există niciun fel de dezechilibru pe partea de plăți. Fondul de pensii are lichidități suficiente să plătească pensiile respective,” a spus Armeanu.

Vicepreședintele ASF a reamintit că sistemul de plată al pensiilor private a fost gândit, încă de la început, pentru a asigura plata integrală a sumelor acumulate. Cu toate acestea, în anumite situații, fondurile au fost nevoite să efectueze plăți eșalonate, din cauza valorii insuficiente a activului participantului.

Această practică, inițial excepțională, s-a transformat în timp într-o obișnuință. Armeanu a subliniat însă că principiul rămâne același: participanții își primesc integral contribuțiile, conform prevederilor legale și în funcție de nivelul activelor acumulate.

„Încă de la început, s-a știut foarte clar că aceste plăți se vor plăti integral atât timp cât activul nu este suficient pentru a îndeplini condițiile pentru plăți eșalonate. Aceasta a fost o excepție care s-a perpetuat în timp și a devenit o obișnuință”, a precizat oficialul ASF.

Un alt subiect sensibil abordat a fost legat de modul în care sunt investite sumele aflate în fondurile de pensii. Armeanu a explicat că toate sumele care intră în fondul de plată sunt supuse unor reguli clare de investiție. Fondurile sunt direcționate spre instrumente financiare cu risc scăzut, precum obligațiuni de stat și corporative.

„Toate aceste sume intrate în fondul de plată vor fi investite. Sunt obligațiuni de stat, corporative, cu risc scăzut. Aveți garanția activului de la început. Va fi actualizat cu randamentul investițional”, a mai spus Dan Armeanu.

Această strategie oferă o garanție suplimentară pentru participanți, deoarece activele sunt protejate de volatilitatea pieței. În plus, valoarea activelor este actualizată periodic în funcție de randamentul obținut prin investiții. Astfel, sistemul de pensii private continuă să ofere nu doar siguranță, ci și randament pe termen lung.