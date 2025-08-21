Conform asociației, deși ASF a afirmat că AURSF este binevenită să participe la dezbateri, în realitate, aceasta nu ar fi fost invitată la o serie de întâlniri importante organizate în ultimii ani pe tema pensiilor private.

Alin Iacob a arătat că, deși ASF a transmis public faptul că AURSF este binevenită să participe la dialog, în realitate organizația pe care o conduce nu ar fi fost invitată la mai multe consultări importante. El a reamintit că în 2022, la elaborarea unui proiect anterior, AURSF a fost ignorată, fiind nevoită să ia poziție publică.

„Afirmați într-un text care a circulat ieri în presă că „Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) este binevenită să se alăture în mod activ acestui dialog, așa cum a mai făcut-o, la invitația și în cadrul dezbaterilor organizate de către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF) cu alte ocazii”. Pentru că nu-mi amintesc să o fi făcut, haideți să rememorăm câteva momente importante. În 2022, când ați elaborat un alt proiect, nu ați făcut-o, ceea ce ne-a determinat să luăm poziție publică”, a explicat Alin Iacob, președintele AURSF în cadrul unei postări pe Linkedin.

Situația s-ar fi repetat și în 2025, când proiectul actual a fost discutat cu alți actori din piață, dar nu și cu reprezentanții consumatorilor. Chiar și atunci când AURSF a solicitat o întâlnire oficială, proiectul fusese deja publicat pe site-ul Ministerului Muncii, ceea ce, în opinia lui Iacob, a făcut consultarea lipsită de relevanță.

„În 2025, înainte de publicarea proiectului de lege în dezbatere publică, nu ați făcut-o, ci ați acceptat o solicitare expresă pe care noi v-am făcut-o ca să ne întâlnim, după ce am văzut pe internet că v-ați întâlnit cu un alt stakeholder pentru a-i prezenta proiectul. Iar în momentul întâlnirii, convenit cu 10 zile înainte, proiectul de lege era deja pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii”, explică acesta.

Președintele AURSF a mai reclamat că la dezbaterea publică din Parlament, organizată pe 13 august 2025, organizația nu a primit invitație, deși scopul evenimentului era identificarea unor soluții echitabile pentru sistemul de pensii private. Nici pe 19 august, la dezbaterea de la Ministerul Muncii, AURSF nu ar fi fost inclusă pe lista participanților, deși, susține Iacob, reprezenta cel mai important stakeholder.

„În 2025, pe 13 august, când ați organizat o dezbatere publică la Parlament, pentru care ați transmis invitații entităților agreate pentru „a analiza prevederile propuse și de a identifica soluții care să asigure echitate, sustenabilitate și transparență în beneficiul tuturor participanților la sistemul de pensii private”, nu ne-ați invitat, deși reprezentăm cel mai important stakeholder. În 2025, pe 19 august, la dezbaterea publică organizată la sediul MMPS, unde dumneavoastră ați indicat cine să fie invitat, nu ne-ați invitat, pentru că știați că vom veni să ne susținem propunerile făcute în dezbaterea publică din perioada 11-20 iunie, pe care le-ați respins, dar din care v-ați inspirat ulterior pentru a face mici ajustări la proiectul de lege. Atunci când ne-ați invitat?”, a precizat Alin Iacob.

El a menționat că propunerile depuse oficial de AURSF în perioada 11-20 iunie au fost respinse, dar unele dintre acestea au fost ulterior preluate de ASF, sub forma unor ajustări minore ale proiectului de lege.

Un alt punct semnalat de Iacob privește modul în care ASF a prezentat exemplele din alte țări. El a atras atenția că instituția a selectat doar state OECD care susțin restricționarea retragerii integrale a banilor din pensiile private, omițând țări importante precum SUA, Marea Britanie, Australia, Franța sau Belgia, care permit accesul integral la economii. În schimb, au fost menționate Croația și Bulgaria, state care nici măcar nu sunt membre OECD, dar au fost prezentate ca modele.

„De ce ați inclus în expunerea de motive a proiectului de lege doar exemple de țări OECD care să servească interesului pe care-l urmăriți și anume de a restrânge dreptul participanților de a-și retrage, când se pensionează, toți banii acumulați în conturile lor de pensii private? Ați „uitat” câteva țări extrem de importante din OECD care permit participanților să-și retragă banii integral – SUA (cu vestita 401(k)), Australia, Marea Britanie, Franța, Belgia și lista nu se oprește aici. Ați inclus, în schimb două țări din UE care sunt doar „candidate” la admiterea în OECD, cum sunt Croația și Bulgaria. Pe ultima dintre ele, ați dat-o și ca exemplu de urmat”, a spus președintele AURSF.

Iacob a pus sub semnul întrebării și graba cu care ASF vrea să promoveze legea, sugerând că nu există nicio condiționalitate clară din partea OECD care să justifice acest ritm accelerat. El a remarcat faptul că ASF a lucrat timp de șapte luni la elaborarea documentului și a mai așteptat două luni înainte de publicarea lui în dezbatere, ceea ce contrazice ideea de urgență.

„Presupunând că motivul adoptării pe „repede înainte” a proiectului legii de plată a pensiilor ar fi o condiționalitate OECD pe care nu ați prezentat-o public și pe care n-am reușit să o gasim formalizată în niciun document la care am avut acces, de ce ați lucrat 7 luni la elaborarea lui si de ce ați așteptat 2 luni de când l-ați finalizat până să-l puneți în dezbatere publică?”, a spus acesta.

Prin mesajul său public, Alin Iacob a transmis că AURSF cere mai multă transparență și o implicare reală a organizației în procesul legislativ privind pensiile private. El a subliniat că drepturile viitorilor pensionari nu trebuie restrânse prin soluții impuse pe repede înainte și că România ar trebui să urmeze bune practici internaționale echilibrate, nu exemple selectate convenabil.

