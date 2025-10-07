Primarul municipiului Craiova și președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, critică ANAF, susținând că instituția împiedică procesul de digitalizare prin cerințe birocratice excesive. Declarațiile au fost făcute în cadrul primei ediții a evenimentului Smart City Highlights, organizat de Universitatea Politehnica București.

Potrivit ei, în România, ideile privind orașele inteligente sunt limitate și se concentrează în principal pe reabilitarea termică, colectarea selectivă a deșeurilor, accesul la WiFi în parcuri și autobuze sau instalarea de panouri fotovoltaice. Primarii, spune ea, caută soluții mai inovatoare pentru digitalizarea orașelor, dar progresul este îngreunat de alte instituții care nu facilitează transformarea digitală a cetățenilor.

„Ne doare că atunci când se vorbeşte despre smart city, de exemplu, în România ideile sunt puţine şi simple. Se vorbeşte despre reabilitarea termică, despre colectarea selectivă, eventual cu containere îngropate, despre WiFi în parcuri şi în autobuze, despre panouri fotovoltaice şi cam aici se reduce totul. Noi, toţi primarii, căutăm însă mai multe idei pentru a transforma într-adevăr oraşele noastre în oraşe smart. Mulţi dintre noi am făcut eforturi pentru a le digitaliza. La Craiova, deşi absolut toate documentele se pot solicita şi elibera în format electronic, doar 7% dintre cetăţeni utilizează această soluţie, poate şi pentru că alte instituţii nu performează şi nu te obligă la digitalizare, să-i înveţe pe oameni că trebuie până la urmă să schimbe ceva şi ei în comportamentul lor. Totul pleacă de la instituţii. Ce părere să avem în condiţiile în care ANAF, mai nou, ne cere printr-un ordin de ministru, să facem referate de necesitate pentru fiecare filă de buget”, a spus ea.

La Craiova, a explicat Vasilescu, toate documentele pot fi solicitate și eliberate în format electronic, dar doar 7% dintre cetățeni folosesc această opțiune, din cauza lipsei de stimulente și a procedurilor complicate impuse de alte instituții, cum ar fi ANAF.

Conform ei, solicitarea recentă a Fiscului, de a întocmi referate de necesitate pentru fiecare filă de buget, ar genera mii de documente care ar putea fi digitale, dar care rămân stocate fizic în primării. La Craiova s-au implementat soluții smart inovatoare, precum un tomograf pentru sănătatea arborilor, băncuțe inteligente pentru încărcarea dispozitivelor mobile și utilizarea inteligenței artificiale pentru iluminatul festiv de sărbători, completate anul acesta cu stroboscoape și tunuri de zăpadă.

„La Craiova, am încercat să găsesc soluţii smart care nu există printre cele enumerate la început. Avem un tomograf pentru sănătatea arborilor, ca să nu tăiem arbori care sunt sănătoşi. Avem băncuţe inteligente unde poţi să îţi încarci telefonul mobil sau să-ţi încarci laptopul şi în general, soluţii pentru estetica oraşului sau pentru Târgul de Crăciun. Anul trecut, a fost prima oară când am folosit inteligenţa artificială pentru a crea personaje şi iluminatul de sărbători. Anul acesta, pe lângă inteligenţă artificială, folosim şi stroboscoape, tunuri de zăpadă etc”, a precizat primarul Craiovei.

Vasilescu a precizat că toți primarii din țară caută soluții normative pentru orașe inteligente și a reiterat propunerea ca Ministerul Digitalizării să coordoneze implementarea digitalizării la nivel național. Ea a explicat că, în prezent, ordinul Ministerului de Finanțe obligă primăriile să facă print-screen la programele digitale și să întocmească dosare fizice pentru fiecare achiziție, ceea ce consideră un obstacol major în calea digitalizării.

„Trebuie făcută toată digitalizarea României de către Ministerul Digitalizării. Este o propunere pe care am mai făcut-o. Cel mai simplu ar fi ca digitalizarea să fie făcută fie de ANAF printr-o achiziţie centralizată, fie de Ministerul Digitalizării la nivelul întregii ţări. Din păcate, în România, ordinul de la Ministerul de Finanţe ne obligă să facem ‘print-screen’ la programul respectiv şi să facem iar dosar cu şină pentru fiecare achiziţie în parte. E o nebunie! Sperăm să se abroge ordinul respectiv. Din păcate, aici ne aflăm: vrem să ajungem pe Lună şi noi facem ‘print-screen’ la ecran”, a conchis ea.

Prima ediție a Smart City Highlights, cel mai amplu eveniment național dedicat inovației urbane academice, se desfășoară marți și miercuri și este organizată de Politehnica București împreună cu CITI Cluster, în parteneriat cu AMR. Organizatorii spun că evenimentul transformă Bucureștiul într-un hub al ideilor pentru orașele inteligente, reunind reprezentanți ai administrației publice, companii de tehnologie, mediul academic și cercetare de vârf.

Participanții pot vizita expoziții interactive și demonstrații live, inclusiv un data center mobil, vehicule electrice, o stație de autobuz inteligentă și soluții pentru infrastructură IT, managementul documentelor și iluminat public inteligent. Printre participanți se numără echipele de robotică AI Citizens și Cyberlis76, campioană mondială, respectiv vicecampioană europeană.

Smart City Cluster, inițiativă a Politehnicii București, funcționează pe modelul triplei spirale, reunind companii, universități și institute de cercetare, autorități și organizații catalizatoare, pentru a facilita soluții de orașe verzi și sustenabile prin digitalizare, cercetare și inovație.