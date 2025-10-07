Directorul SALROM acuză: Ministrul Economiei continuă campania organizată de mistificare a adevărului

Într-o apariție televizată, acesta a susținut că „anul trecut, SALROM ar fi încheiat un contract de un milion de lei pentru un filmuleț de 30 de secunde, contract care ulterior a fost întrerupt”.

Pentru corecta informare a publicului trebuie subliniat faptul că, afirmația se încadrează perfect în definiția „fake news”.

SALROM a lansat anul trecut o campanie media pentru promovarea produselor proprii. Spotul publicitar a avut 30 de secunde și a beneficiat de peste 600 de difuzări pe mai multe posturi TV, tocmai pentru a atrage un grup țintă cât mai numeros. Suma de bani se referea la difuzarea spotului, nu la realizarea acestuia.

În actuala conjunctură de piață, cu mulți alți competitori prezenți pe segmentul de sare alimentară, SALROM a lansat în 2023 o gamă de produse premium cărora a dorit să le facă publicitate și, de asemenea, a conceput un design nou pentru toate produsele consacrate pentru a crește cota de piață.

Îi sugerăm respectuos dlui ministru să își canalizeze eforturile pentru rezolvarea unor probleme cu adevărat importante și a căror problematică i-a fost adusă la cunoștință de către conducerea SALROM, cum ar fi, de exemplu:

Închiderea și ecologizarea exploatărilor miniere vechi, moșteniri istorice, pentru care SALROM nu deține și nu a deținut niciodată licențe de exploatare. O bună parte din acestea se afla în zone locuite sau în proximitatea acestora. Închiderea lucrărilor miniere subterane care fac legătură cu suprafața (puțuri miniere, căi de acces în subteran) elimină în bună măsură calea principală de acces a apelor de infiltrație în subteranul minelor de sare active, așa după cum s-a întâmplat recent la Salina Praid. În conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Elaborarea unei Strategii naționale pe termen lung (minimum 10-20 ani) împreună cu toate entitățile cu atribuții în domeniu ale Statului Român, pentru identificarea soluțiilor tehnico-economice privind închiderea minelor istorice, cu impact direct asupra protecției comunităților locale. Această strategie ar trebui să aibă ca obiectiv principal prevenirea și gestionarea situațiilor de risc.

Considerăm că implementarea unei astfel de strategii este importantă și obligatorie pentru realizarea unei coordonări unitare între instituțiile statului, garantând totodată protecția comunităților, protecția mediului și reducerea efectelor negative generate de posibile dezastre naturale.

Societatea Națională a Sării – Salrom își reafirmă angajamentul de a acționa în mod responsabil, profesionist și în beneficiul economiei naționale și solicită, din nou, încetarea acestor atacuri publice nefondate venite tocmai din partea persoanei care ar trebui, cel puțin teoretic, să apere interesul Statului Român.