Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2.750.000 de pensionari cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.574 lei vor beneficia, în decembrie 2025, de sprijinul financiar de 400 de lei, reprezentând a doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei acordat pe parcursul acestui an.

„Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită”, a declarat ministrul Muncii.

Acest sprijin vine într-un context economic dificil, caracterizat de creșterea costurilor la energie și la bunuri de consum, care afectează în mod deosebit pensionarii cu venituri reduse. Ajutorul financiar de 400 de lei este menit să atenueze presiunile financiare din perioada sezonului rece și să asigure un minim confort pentru persoanele vârstnice.

În total, cei eligibili vor primi în acest an suma de 800 de lei, împărțită în două tranșe, pentru a sprijini bugetele personale ale pensionarilor cu venituri mai mici. Măsura face parte din politica guvernamentală de protecție socială, menită să ofere suport celor mai vulnerabili cetățeni în perioadele critice ale anului.

Ministerul Muncii precizează că banii vor fi virați automat, fără a fi nevoie de depunerea unor cereri suplimentare, astfel încât sprijinul să ajungă rapid la beneficiari înainte de sărbătorile de iarnă.

Tot astăzi, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat pe Facebook că, în urma rectificării bugetare, a fost alocată suma de 100 de milioane de lei sub formă de credite de angajament, ceea ce va permite reluarea programului de fertilizare in vitro.

Ministrul a precizat că această finanțare nu acoperă întreaga sumă necesară pentru anul în curs, dar va sprijini peste 6.600 de familii care își doresc să devină părinți. Florin Manole a subliniat că fiecare copil aduce bucurie, iar fiecare familie merită o șansă în plus de a-și îndeplini visul de a avea un copil.