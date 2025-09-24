CCR a decis ca pronunțarea în dosarul privind pensiile de serviciu să fie mutată pentru data de 8 octombrie. Decizia a stârnit interes public, în contextul în care subiectul pensiilor speciale este dezbătut intens în spațiul politic și social.

Invitat la Digi24, Tudorel Toader a explicat că amânarea unei decizii de către Curtea Constituțională nu reprezintă o premieră. Potrivit acestuia, procedura permite o astfel de decizie atunci când judecătorii consideră că este nevoie de mai mult timp pentru analiză.

„Curtea mai amână luarea unei decizii când are de dezbătut probleme sensibile și atunci nu este o premieră. Ce se întâmplă? Este posibil ca nevoia de reluare să rezulte chiar de la început sau să stai o oră, două să dezbați și la un moment dat să apară o altă abordare și să se impună amânarea și reluarea dezbaterilor, timp în care judecătorii și magistrații asistenți continuă documentarea, pregătirea raportului, ceea ce ulterior va deveni decizie”, a declarat Tudorel Toader.

Tudorel Toader a explicat că amânarea unei decizii la CCR poate fi hotărâtă fie de președinte, fie la cererea a trei judecători, situație în care președintele nu are dreptul să refuze. El a adăugat că nu știe exact care variantă a fost aplicată, dar a subliniat că între timp continuă dezbaterile, în timp ce numeroase procese rămân suspendate, iar oamenii așteaptă soluții la problemele lor.

„Procedura spune așa, președintele Curții Constituționale, el poate să decidă amânarea, reluarea dezbaterilor, sau trei judecători dacă cer, președintele nu poate refuza. Eu nu știu care variantă s-a aplicat, dar în tot cazul s-a amânat, timp în care noi mai discutăm, sper ca magistrații să reia activitatea de judecată, că sunt procese multe care se amână, care sunt suspendate, oamenii au interesele lor legitime, probleme care trebuiesc rezolvate, dar sigur vom vedea, probabil în cursul zilei de azi, ce decid judecătorii”, a precizat Toader.

Întrebat dacă amânarea ar putea sugera o respingere a legii, Tudorel Toader a respins această ipoteză. Acesta a subliniat că o astfel de măsură indică, mai degrabă, că judecătorii nu au ajuns încă la o concluzie fermă.

„Eu cred mai degrabă că judecătorii nu s-au hotărât să respingă sau să admită, dovadă faptul că mai au nevoie de reflecții, mai au nevoie de documentare, de dezbatere. Rămâne așadar deschisă orice variantă, dar, în același timp, eu m-am exprimat și mă repet, cred că legea va trece de Curte, că obiectiile vor fi respinse. (…) Din punctul meu de vedere rămân deschise ambele variante. Dacă judecătorilor le era foarte clar că e admitere, că e respingere, o dădeau. Nu mai țineau lumea în tensiune 2 săptămâni”, a punctat fostul judecător CCR.

Într-o declarație anterioară, Tudorel Toader a precizat că, în contextul actual, este de părere că legea privind pensiile de serviciu are șanse mari să fie validată de Curte. El a invocat atât precedentul unor decizii anterioare, cât și adaptarea cadrului legislativ la realitățile socio-economice.

„Eu, personal, în acest context, tind să cred că legea va trece de Curtea Constituțională. Legea, în general se interpretează și se aplică, se elaborează chiar și în contextul socio-economic în care este adoptată, în care urmează să fie aplicată. Să ne amintim momentul 2009-2010, la criza din perioada respectivă. Acesta a fost argumentul pentru care anumite măsuri au fost declarate constituționale la nivel european. Curtea Constituțională din Germania spunea frumos și temeinic faptul că momentele de criză justifică chiar și un reviriment jurist-prudențial. Văzând proiectul de lege, citindu-l și recitindu-l, eram judecător când s-au pronunțat deciziile din precedent referitoare la statutul magistraților, văzând faptul că se propune majorarea treptată a vârstei de pensionare, acuma, sincer, mie mi se pare o măsură onestă și corectă și necesară. La cuantumul pensiei se trece de la 80% din brut la 70% din net. Curtea spune în deciziile precedente următorul lucru cu valoare constituțională: că pensia, cuantumul pensiei trebuie să fie cât mai aproape de salariul magistratului în activitate. Aici este marja de apreciere a Curții, dacă va considera că acest standard este îndeplinit”, a explicat Tudorel Toader.

O poziție diferită a fost exprimată de Augustin Zegrean, fost judecător CCR, care a comentat, tot la Digi24, motivele pentru care hotărârile au fost amânate. El consideră că volumul mare de documente a făcut imposibilă finalizarea analizei într-un timp atât de scurt.

„Foarte tare! E prea mult deodată, e pus totul într-o zi, era normal. Sigur nu le-au citit. Cel puțin, la aia cu pensiile judecătorilor sunt zeci de mii de pagini. Au anunțat judecătorii că încep munca? Nu. Sigur nu le-au citit. Ei abia și-au început activitatea, după 15 septembrie. Să nu credeți că-s ei foarte preocupați de chestia asta. E mai preocupată presa. Durează și nu pot să dea într-o zi 8 dosare. Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând, ca să nu ne șocăm deodată. E ca în serialul ăla, Stăpânul Inelelor”, a comentat Augustin Zegrean.

Alături de legea privind pensiile speciale, Curtea Constituțională a decis să amâne și alte opt dosare. Este vorba despre sesizările de neconstituționalitate depuse pe marginea unor pachete de legi fiscale. Acestea au fost, de asemenea, reprogramate pentru data de 8 octombrie.