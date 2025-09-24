Procurorul General al României, Alex Florența, a evitat să își exprime o opinie tranșantă pe tema reformei pensiilor magistraților înainte ca aceasta să fie analizată de Curtea Constituțională.

Într-o intervenție la Digi24, el a explicat că, dat fiind faptul că există deja o lege votată în Parlament pe acest subiect, consideră firesc să aștepte verdictul CCR înainte de a reveni cu o poziție oficială.

Florența a afirmat că, în funcție de decizia Curții, subiectul va putea fi reluat în spațiul public, însă speră ca dezbaterea să fie purtată cu mai mult calm decât până acum.

Procurorul General a subliniat că este important ca în discuțiile viitoare să fie aduse în atenție și aspectele care îi îngrijorează pe magistrați, pentru ca opinia lor să fie luată în considerare.

„Aștept decizia Curții Constituționale. Eu mi-am exprimat un punct de vedere în comunicatele pe care le-am emis la momentul respectiv, de altfel este un subiect cu care spațiul public a fost suprasaturat, și dat fiind faptul că între timp a intervenit deja o lege votată în Parlament pe acest subiect, cred că este firesc și normal să așteptăm întâi dezlegarea Curții Constituționale. În funcție de decizia CCR, desigur subiectul urmând a fi reluat, îmi voi expune și eu un punct de vedere suplimentar. În funcție de decizia CCR, subiectul va putea fi redezbătut, și sper cu mai mult calm și cu mai multă dezbatere în spațiul public. Mai multă dezbatere reală pentru că este important să se audă și anumite aspecte care îngrijorează casta magistraților”, a declarat, marți seară, Alex Florența.

Totodată, Procurorul General al României a atras atenția că problema pensiilor speciale nu poate fi tratată izolat. El a precizat că, dincolo de prevederile legii aflate în discuție, sistemul judiciar are nevoie de un ansamblu de măsuri pentru a putea funcționa corect și a evita blocajele.

Alex Florența a mai subliniat că doar o abordare complexă ar putea asigura stabilitatea justiției.

„Probabil că acum multă lume nu va fi de acord cu mine, dar dincolo de aspectele pe care le presupune această lege, este esențial să se înțeleagă că sistemul judiciar pentru a funcționa are nevoie de o pleiadă și un cumul de măsuri pentru a nu sucomba”, a punctat Florența.

Procurorul General a semnalat și presiunea enormă asupra magistraților. El a arătat că, în prezent, aproximativ 2.250 de procurori din întreaga țară trebuie să gestioneze aproape 1,8 milioane de dosare într-un singur an, ceea ce reprezintă cel mai mare volum de muncă înregistrat în ultimii nouă ani.

În acest context, a insistat că sunt necesare măsuri complementare celor deja adoptate, astfel încât sistemul judiciar, și în special parchetele, să poată funcționa eficient.

„În momentul de față 2250 de procurori la nivelul întregii țări (…) trebuie să instrumenteze anul acesta 1.800.000 de dosare, cel mai mare număr de dosare înregistrat în ultimii 9 ani. E nevoie de măsuri adiacente pe lângă cele luate prin această legislație ca să facă sistemul funcțional și principala mea preocupare este dacă aceste măsuri vor fi luate astfel încât să armonizeze lucrurile și să facă sistemul judiciar – în special parchetele – să fie cu adevărat funcționale”, a mai spus Procurorul General.

Curtea Constituțională urmează să dezbată astăzi, pe 24 septembrie, legea privind pensiile magistraților, aceasta fiind inclusă în pachetul doi de măsuri propus de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.