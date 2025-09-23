România traversează o perioadă tensionată, cu implicații serioase pentru sistemul judiciar și, implicit, pentru întreaga societate. Judecătorii Curții Constituționale vor pronunța mâine, 24 septembrie, o decizie în cazul sesizării de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție referitoare la legea pensiilor magistraților.

În sesizarea adresată CCR, Înalta Curte a ridicat printre alte aspecte și problema încălcării principiului legalității, susținând că varianta de proiect agreată și avizată de CSM a fost modificată ulterior, iar premierul Bolojan a mers la asumarea acesteia cu această formă finală. Referindu-se la această situație, ministrul a explicat:

„Se spune că toate criticile, până la urmă, țin în esență de legalitate, pentru că sfera noțiunii de legalitate include toate aspectele cu relevanță juridică. Până la urmă, referitor la aviz, n-aș putea să vă răspund eu, pentru că nu Ministerul Justiției a trimis în vederea obținerii avizului acești circuit s-a realizat de către Ministerul Muncii și atunci aceste date în momentul de față nu le avem. Principial, trebuie solicitat avizul CSM. Acest aviz este consultativ. Dacă proiectul suferă modificări în anumite condiții, nu este necesar să se mai solicite din nou avizarea. Dacă se integrează observații făcute, de exemplu, de către alte entități care de asemenea sunt, mă rog, implicate în avizare. Sunt foarte multe elemente de detaliu juridic. De asta și aș spune, principial, că discuția despre constituționalitate rămâne una extrem de tehnică și de aplicată. De aceea avem o curte constituțională care trebuie acum să-și realizeze activitatea în mod obiectiv, în mod corect și vom vedea care este dezlegarea Curții Constituționale”

În eventualitatea în care CCR va admite sesizarea ICCJ, premierul Ilie Bolojan și liderul UDRM, Kelemen Hunor, au sugerat că ar fi mai indicat ca Guvernul să demisioneze. Ministrul Justiției a evitat însă să fie tranșant, subliniind că „legea ne dă răspunsul”:

„Dacă domnul prim-ministru ar demisiona… Sunt niște consecințe juridice clare, stabilite de lege, știm ce se întâmplă. Pe de altă parte, vedeți, eu aș privi toate aceste lucruri ca ținând cumva de firescul democrației sau al statului de drept. Există evaluări diferite, există opinii diferite, pot exista și momente în care un demers să fie corijat de către o altă instituție, cum ar fi, de exemplu, Curtea Constituțională. Toate acestea țin de mecanismul firesc al mersului treburilor publice. Atâta timp cât nu se ajunge la o situație de conflict care să dizolve statul de drept, asta nu ne dorim. Dacă în exercițiul acesta de ipotetic ar exista o declarare de neconstituționalitate… Sigur că Curtea Constituțională explică, oferă motive, oferă argumente, se poate vedea, se poate pleca de la acest punct. Mai departe, nu știu dacă neapărat această ecuație de legiferare trebuie să se rezolve cu demisii sau cu plecări. Dar încă o dată, nu pot vorbi numele conducerii Guvernului, al prim-ministrului…”

În contextul jalonului PNRR referitor la pensiile speciale, Comisia Europeană solicita reformarea tuturor pensiilor de serviciu. Întrebat de ce nu s-a abordat toate pensiile în ansamblu, ministrul Marinescu a explicat că „această discuție a fost purtată principial”.

„La discuțiile purtate inclusiv cu reprezentanții magistraturii s-a pus și această întrebare. Răspunsul nu vi-l pot da eu din simplu motiv că nu gestionăm noi Ministerul Justiției acest jalon, n-am purtat discuțiile cu comisia și nu știm acolo efectiv cum sau în ce pași sau cum a fost gândită această strategie. Însă, la aceste discuții, asta s-a spus, că această formulă de ajustare pentru pensiile de serviciu se va aplica pentru toate pensiile de serviciu și că în fine, într-o anumită ordine pe care inițiatorul a stabilit-o, se va merge mai întâi cu aceste pensii ale magistraților”.

Întrebat cine a stabilit această ordine, astfel încât pensiile magistraților să fie modificate înaintea celorlalte, ministrul a spus că nu deține aceste informații, pentru că „Ministerul Muncii gestiona acest jalon, deci cele mai corecte și mai depline răspunsuri probabil că acolo pot să fie găsite”.