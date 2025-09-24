În cadrul evenimentului, medicii de la clinica Opera Dental au explicat vizitatorilor cum ajută noile tehnologii la reducerea durerii și disconfortului. Punctul de atracție l-a reprezentat Smile Cloud, o soluție care le permite pacienților să vadă cum va arăta zâmbetul lor după tratament.

„Mulți români nu merg la dentist din cauza fricii de durere și asociază automat tratamentul stomatologic cu o experiență chinuitorare. Noile tehnologii lansate în ultimii ani și pe care le folosm deja ne ajută să reducem la minimum disconfortul pacientului și să fim atenți atât la nevoile, cât și la temerile lui. Am organizat Ziua Porților Deschise tocmai pentru a le putea arăta concret cum realizăm acest lucru, în cadrul clinicii noastre, și cât de important este un zâmbet frumos și sănătos pentru sănătatea ȋntregului organism”, a declarat dr. Radu Colțeanu, director medical și fondator Opera Dental.

În cadrul evenimentului, medicii au prezentat zecilor de vizitatori oferta completă de servicii stomatologice, care include de la stomatologie generală, chirurgie și implantologie, la protetică, ortodonție, endodonție, pedodonție și parodontologie. În prezent, peste 2.000 de persoane au apelat la serviciile Opera Dental, printre cele mai solicitate fiind cele de implantologie, protetică și parodontologie.

Vizitatorii au apreciat în special tehnologia Smile Cloud, o soluție cu ajutorul căreia pacienții pot vizualiza încă de la primele vizite cum va arăta noua dantură de care se vor bucura. Tehnologia folosește fotografia pacientului și poate simula rezultatul final, astfel încât acesta poate decide, cu ajutorul medicului stomatolog, ce modificări dorește, fără a mai fi nevoie de ajustări ulterioare. Soluția permite pacientului să urmărească progresele realizate în urma tratamentului și crește implicarea acestuia.

„Suntem o clinică de tip boutique, care își dorește să creeze un loc în care oamenii să beneficieze de tratamente de foarte bună calitate și să creeze un confort aparte pacientului, atât vizual, cât și olfactiv. Să se simtă ca și cum ar veni să se relaxeze, nu să se trateze. De aceea am decis să organizăm Ziua Porților Deschise și să-i primim în casa nouă pe cei din comunitatea One și nu numai. Să ne cunoaștem!”, a mai precizat dr. Radu Colțeanu.

În cadrul clinicii funcționează mai multe cabinete, iar echipa Opera Dental este alcătuită din 13 profesioniști cu experiență. Clinica este dotată cu tehnologii de ultimă generație, care reduc disconfortul pacienților și durata tratamentelor și garantează rezultate optime.