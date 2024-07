Vlad Ardeleanu spune că Dr. Ardeleanu a devenit o rețea din determinarea soției, care este medic dentist.

”Apariția acestui business de care vorbim astăzi, lanțul de clinici dentare Doctor Ardeleanu a apărut strict datorită determinării ei de a construi o afacere mai mare decât o clinică. Eu am avut multe discuții cu soția mea și trebuie să recunosc că determinarea ei de a construi mi-a schimbat percepția. Ea provine dintr-o familie de antreprenori. Asta, combinat cu faptul că a văzut că a dezvoltat câteva rețele mari, a convins-o să dezvolte Dr. Ardeleanu”, spune Vlad Ardeleanu în podcastul „Picătura de business”.

Dr. Ardeleanu a pornit din Oltenița

În 2017, soții Virginia și Vlad Ardeleanu au deschis o clinică dentară în Oltenița, orașul în care locuiesc părinții ei. Aveau acolo un spațiu dispobil în care au investit aproximativ 200.000 de euro în reamenajare și echipamente. Așa a apărut Dr. Ardeleanu. În acel moment nici prin cap nu le trecea că vor ajunge în 2024 la o rețea de șase clinici și cu alte două în proces de deschidere, scrie infofinanciar.ro.

Numai că Virginia Ardeleanu făcea naveta zilnic la Oltenița, iar în acea perioadă a apărut și primul loc copil. Acum cei doi soți au trei băieți.

”Țin minte că am avut destule discuții în familie dacă a face naveta reprezintă un mod de viață având în vedere și copiii noștri mici. Pe atunci aveam un băiețel, doar unul, dar determinarea ei de a face lucrul ăsta și de a construi o afacere a fost elementul determinant. Ea a tras cu dinții de a construi această afacere și a dezvolta. La momentul respectiv nu aveam nevoie neapărat să mai construim încă un lanț de servicii medicale în niciun caz”, își amintește Vlad Ardeleanu.

Numai că acele discuții despre cât de neindicată este o navetă zilnică pentru o tânără mamă a dus la apariția a celei de a doua clinici Dr. Ardeleanu. Am amenajat-o în Dorobanți, la partentul vilei în care locuiesc. Dar încă nu exista ideea unei rețele. A doua clinică a apărut doar din nevoia ca mama să fie aproape de primul ei copil.

Rețeaua Dr. Ardeleanu pornită de o soție determinată

Prima clinică avea deja succes în Oltenița, iar în scurt timp a început să se bucure de aceleași rezultate și a doua. Așa că într-o zi Virginia i-a spus soțului ei că își dorește să dezvolte o rețea. La început el nu a fost de acord. Apăruse și al doilea copil în viața familiei, Medima, unde el este cofondator și CEO, era în plină expansiune.

”Eu eram foarte prins și cu Medima și așa mai departe. Deci și Federația Română de Șah era o suprasolicitare. Cumva să ne gândim să facem un lanț de clinici, poate că dacă vorbeam de o a 3-a clinică, n-ar fi fost așa o mare problemă. Cei care construiesc rețele știu că una este să gestionezi una sau două entități și alta este să începi să gestionezi 3 sau 4 sau 5 pentru că de acolo începe construcția unei infrastructuri de business care poate să gestioneze un lanț”, explică Vlad Ardeleanu.

Dar soția a fost determinată. În viața familiei a apărut și al treilea copil, dar și clinicile Dr. Ardeleanu s-au dezvoltat. Rețeaua a ajuns la șase locații. Trei în București și câte una în Giurgiu, Călărași și Slobozia.

Când el spune ”da”

”Determinarea ei de a trage de acest proiect a fost esențială. În momentul în care eu am spus da, atunci a trebuit să mă alătur din punct de vedere managerial. Și să mă implic de o manieră importantă în construcția infrastructurii care poate să creeze un lanț la nivel național. Lucru care este expertiza mea și mai puțin în expertiza unui medic. Și atunci a apărut clinica din Giurgiu, după care a apărut clinica din Slobozia, după care acum a apărut clinica din Călărași. După a mai apărut o clinică la București, iar anul acesta suntem în lucrări cu 2 clinici noi la Târgoviște și la Focșani”, spune cofondatorul Dr. Ardeleanu.

Dar care este rețeta succesului în aceste clinici pentru cei doi soți antreprenori?

”În primul rând, calitatea serviciului medical vine pe primul loc și calitatea serviciului medical vine din calitatea echipei medicale pentru că în denta contează foarte calitatea doctorului în sine. Așa am și ales să punem denumirea afacerii, numele nostru de familie și imaginea soției mele, tocmai pentru garanția pe care noi dorim să oferim pacienților cu privire la calitatea serviciului medical. Dacă facem vreo greșeală sau avem vreun malpraxis sau ceva de genul ăsta, să știe de unde să ne ia, dar lucrează și invers”, spune antreprenorul.

Rankingul și zona roșie a medicilor

Ar putea părea niște simple fraze de promovare ce spune Vlad Ardeleanu. Probabil ar fi valabil dacă nu ar fi acoperit de niște acțiuni concrete.

”Orice pacient care vine la Dr. Ardeleanu în momentul în care primește bonul fiscal, primește un SMS pe telefonul mobil și este rugat să ne dea un feedback la cald. Dacă feedback ul este pozitiv, foarte bine, dacă feedback ul este negativ în următoarele două ore este sunat. Departamentul Medical vorbește cu pacientul să afle care a fost problema, că pot apărea probleme de la recepție până la medic. Vorbim cu ei și întrebăm și post factum, adică și imediat îi întrebăm și la 3 luni și la 6 luni îi întrebăm cum a fost experiența lor. Că poate pe moment e alta și peste 3 luni de zile altfel gândesc despre serviciul nostru”, spune Vlad Ardeleanu.

Dar lucrurile nu se opresc la simple discuții cu pacienți. Există urmări pentru echipa medicală. Trebuie spus că rețeaua primește în structură doar medici dentiști cu experiență, care fac naveta la clinicile din provincie.

”Avem un ranking per medic și medicii care se regăsesc în zona roșie a clasamentului pleacă de la noi. În momentul de față avem aproape 50 de medici. Totdeauna sunt în jur de 3-4-5 medici care pleacă din sistemul nostru. Cei cu ranking scăzut sunt înlocuiți. La fiecare șase luni facem analize pe rankigul medicilor. Întotdeauna există acea zonă roșie, chiar dacă au un feedback negativ sau 2 feedback uri negative sau 3 feedback uri negative, totdeauna există zona roșie”, explică Vlad Ardeleanu.

Cifră de afaceri de 20 de milioane de lei

Este unul din motivele pentru care rețeaua a crescut atât de repede. Anul acesta, spre exemplu, estimează că vor încheia cu o cifră de afaceri de 20 de milioane de lei. Asta reprezintă 20% din cifra de afaceri a celui mai important jucător din piața serviciilor dentare.

”Dr. Ardeleanu este astăzi o structură de mărime medie în piața de stomatologie din România, dar crește foarte rapid. Toată investiția este făcută din sursele familiei, din surse proprii. Nu avem partener extern, fonduri de investiții sau așa mai departe. Investițiile au fost destul de mari pentru că, spre deosebire de Medima, unde nu investim decât în echipamente, la Dr Ardeleanu investim inclusiv în real estate. Cumpărăm spațiile în care deschidem clinici”, explică cofondatorul Dr. Ardeleanu.

Dă un exemplu și despre ce înseamnă investiția într-o clinică nouă. În ultima locație deschisă, la Călărași, au investit 700.000 de euro în achiziția și reamenajare imobilului și în aparatură.

Un alt atu al Dr. Ardeleanu este reprezentat de aparatură.

”Avem computer tomograf în toate clinicile, avem lasere și scanere intraorale, toate de ultimă tehnologie. Conceptul nostru este de hipermarket de servicii dentare. Când intrăm într-un oraș cum este Călărași, oferim absolut toate serviciile de stomatologie. Avem inclusiv zone pentru copii”, explică Vlad Ardeleanu.

Hipermaket de servicii dentare

Prețul este un alt element care îi diferențiază. Antreprenorul spune că au servicii cu 20-30% mai ieftine decât ceilalți jucători din piață.

”Mizăm pe volum și fidelizare pentru că în momentul de față am reușit să ne construim infrastructura. Am reușit să trecem de la aceea concept de una-două clinici la un concept de lanț, astfel încât în momentul de față avem sediul creat și departamentele. Departamentul financiar departe de calitate medicală, departamente de achiziții etc. Avem infrastructura care ne poate permite acum să începem să facem o dezvoltare la nivel național”, spune Vlad Ardeleanu.

În încheiere spune și care este proiectul pentru următorii cinci ani: ”Avem creșteri cuprinse între 50% și 100% anual în ceea ce privește cifra de afaceri. În următorii cinci ani vom ajunge liderii pieței de profil din România. Am investit aproximativ patru milioane de euro până acum, dar Dr. Ardeleanu este un proiect care se va dezvolta foarte mult”.