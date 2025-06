Nu este vorba doar despre un sistem privat sau despre antreprenoriat, este vorba și despre pacienții de la spitalul de stat, acolo unde am lucrat înainte de a deveni antreprenor. Și cred că cele două activități se intersectează foarte bine și sunt necesare ca să putem să ducem medicina la un alt nivel”, a declarat Dr. Alexandra Filip, fondatoarea deschis Beauty Concept Clinic, pe scena Capital.

„Pun suflet în tot ceea ce fac și astfel a apărut și antreprenoriatul în cazul meu. Și în fiecare zi am parte de momente de duioșie prin faptul că trebuie să demonstrăm foarte multă empatie în munca cu pacienții noștri.

Femeia de afaceri a vorbit apoi despre spitalul multidisciplinar, un nou proiect la care lucrează pentru a le oferi pacienților o abordare completă, modernă și personalizată a sănătății și a stării de bine.

„Acel spital îl consider o promisiune, pentru că vrem să schimbăm ceva într-un sistem din care am plecat și pe care îl consider oarecum cu minusuri multe, nu aș spune chiar defect.

Dar sunt foarte multe lipsuri, foarte multe minusuri și cred că putem să ducem medicina la un alt nivel, la un nivel de empatie în care pacientul să se regăsească, să nu se bată la uși, să regăsească soluții prin echipe multidisciplinare care se ajută reciproc, nu se resping reciproc.

Astfel încât să putem ajunge foarte ușor la rezultate bune, să putem ajunge foarte ușor la diagnostice clare și să putem trata pacienții”, a subliniat antreprenoarea.