Care este cel mai important succes din cariera dvs? Dar din ultimul an?

Consider că cel mai important succes al carierei mele este că am reușit să schimb paradigma cu care femeile privesc sănătatea: din reacție în prevenție, din frică în putere personală. Iar în acest an, succesul major este finalizarea conceptului AZEENA Longevity Institute, un proiect de pionierat în România, care va redefini medicina longevității. Este rezultatul unei viziuni avute cu soțul meu, dr. Attila Fogarassy, cu care am dezvoltat, în urmă cu 19 ani, și Gyniclinique, clinica cu primul departament din țară bazat pe tratamente inovatoare și noninvazive pentru sănătatea intimă a femeii.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

Cel mai amplu și ambițios proiect este deschiderea AZEENA Longevity Institute, în ultimul trimestru al acestui an, cel mai complex institut dedicat longevității din România – un loc unde medicina avansată, epigenetica și tehnologiile de vârf lucrează împreună cu o echipă medicală de excepție pentru un singur scop: extinderea calității vieții. Longevitatea nu se măsoară în ani, ci în calitatea fiecărei zile trăite. Am creat o echipă de medici specialiști de top care înțeleg viziunea mea și au rezultate extraordinare cu pacienții. Am convingerea că AZEENA Longevity Institute va deveni un centru de excelență național, cu impact educațional, științific și uman. Institutul va funcționa cu focus pe sănătate predictivă, medicina personalizată și tehnologii de monitorizare continuă, integrând expertiza multidisciplinară cu infrastructură de ultimă generație.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Sigur că da. Cred că e ceva ce trăiește oricine caută evoluția. Una din cele mai grele perioade a fost cea în care, deși profesional eram într-un vârf, simțeam că medicina tradițională nu mai răspunde suficient nevoilor reale ale pacientelor. A fost dureros, dar esențial. Am decis să mă dezvolt și mai mult, să studiez medicina anti-aging, să particip la toate marile congrese de longevitate unde am cunoscut medici reper în domeniu de la care am învățat enorm. Trezirea a fost ca un salt în gol, dar a devenit fundația a tot ceea ce fac astăzi și a tot ce contează pentru viitorul fiecăruia dintre noi: să prelungim viața nu doar cu ani, ci cu sens și cu vitalitate.

Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

Excelență, inovație, empatie. Astea sunt valorile care ne definesc. Nu reprezint doar o instituție medicală, ci un simbol al noului mod de a trăi: conștient, echilibrat și longeviv. Cred foarte tare în leadership medical cu impact social și îmi doresc ca serviciile noastre să educe și să creeze cultură de sănătate, nu doar să prevină și să trateze. Construim un institut în care valoarea nu se măsoară doar în rezultate clinice, ci și în experiență și în educație.

Unde vedeți organizația pe care o conduceți peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Într-o proiecție pe termen lung, văd AZEENA Longevity Institute ca un brand premium de referință, extins național și internațional, cu implicații în cercetare și educație în medicina longevității. Iar pe mine, ca ambasador al unei mișcări pentru viață conștientă, sănătoasă, activă și în echilibru.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei: emoție sau pragmatism?

La fel cum abordez medicina, la fel practic și un leadership de tip integrativ, în care inteligența emoțională este pilon de stabilitate și creează angajament, iar pragmatismul strategic este motorul de creștere, cel care construiește. Pentru mine, o echipă performantă nu este doar eficientă, ci e motivată și în permanentă recalibrare față de nevoile pacienților și evoluția medicinei de elită.



Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Diminețile mi le dedic mie, uneori fac sport sau o procedură de beauty. Apoi consultații și întâlniri de strategie pentru insitut. În meseria mea apar și urgențe, nopți nedormite petrecute în sala de nașteri, iar serile sunt dedicate familiei, fiului nostru, cu care ne străduim să petrecem cât mai mult timp, el fiind într-o minunată perioadă de dezvoltare, când implicarea noastră este esențială.

Ce hobbyuri aveți?

Călătoriile educaționale reprezintă pasiunea care mă încarcă și mă inspiră. Îmbină perfect două dimensiuni esențiale pentru mine: accesul la cele mai noi informații din domeniul longevității și plăcerea de a descoperi culturi, oameni și perspective diferite. Studiul a fost mereu o parte firească a identității mele, iar faptul că îl pot conecta cu explorarea face din această experiență un stil de viață.

Cum ați defini succesul?

Consider că succesul e definit de impactul pe care îl creezi în jurul tău. Lucrând cu femei atâția ani, dorința și scopul meu a fost mereu să creez o diferență reală în viața fiecărei paciente, să îi îmbunătățesc viața la modul cât mai concret, cu empatie, cu știință și cu prezență autentică. Consultațiile mele sunt lungi, fără grabă și cu rezultate.

Aveți un dicton care să vă definească?

Viitorul sănătății se scrie în limbajul ADN-ului, dar se citește în alegerea conștientă a fiecărei zile.