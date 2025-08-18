CAPITAL: Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

FELI: Faptul că oamenii rezonează cu muzica mea. Iar cel mai important succes din ultimul an, piesa lansată la final de martie, „Fostu’”, pe care o consider primul succes după câțiva ani de pauză.

CAPITAL: Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă? (poate fi vorba de următorul an sau de următorii ani. Depinde de amploare)

FELI: Lucrez la următorul album pe care îmi doresc să îl lansez în toamnă.

CAPITAL: Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră? Ne puteți relata un moment cu provocări foarte puternice care poate fi considerat un punct de cotitură în cariera dumneavoastră?

FELI: În toate zilele din viața mea găsești câte o inflexiune. Haha! Viața și ce aduce ea nu este liniar și tocmai asta consider că este frumusețea ei. Marea mea provocare, și cred ca pot sa vorbesc în numele tuturor artiștilor, este timpul pe care ar fi bine sa îl petreci cât de echilibrat posibil între carieră și viața personală. Când am devenit mama, am avut teama că nu voi ști cum să gestionez să fiu și pe scenă, unde sunt fericita lumii și alături de Nora Luna, fetița mea, unde și acolo tot fericita lumii sunt. Până acum consider că le echilibrez sănătos și sper să fie tot așa.

CAPITAL: Unde vedeți cariera dumneavoastră peste 10 ani?

FELI: Învăț de anul trecut cum să trăiesc prezentul și în prezent lucrez să devin cea mai bună versiune a mea din toate punctele de vedere, nu doar artistic. Dacă merg pe drumul acesta, probabil peste 10 ani voi fi tot în lumea muzicii, pe scenă dar și în studio scriind artă pentru artiștii care vor urma.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

FELI: Nicio zi nu seamănă cu alta. Azi, spre exemplu, am toata ziua liberă, mâine am filmări, iar weekend-ul e plin de concerte.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

FELI: Scriu poezii, dar rar vorbesc despre asta. Încă e ceva intim. Probabil, la timpul potrivit, le voi împărtăși.

CAPITAL: Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

FELI: Pentru mine, succesul înseamnă să trăiesc în armonie cu mine și să mă bucur de darul pe care l-am primit, acela de a scrie și a cânta. Și să am o căsuță mică în Brașov unde să mă retrag și să mă încarc atunci cand agitația Bucureștiului mă agită și pe mine. O femeie de succes pentru mine înseamnă o femeie sigură pe puterile ei, una care acționează conform unor credințe și obiceiuri sănătoase care neîncetat o conturează în cea mai bună versiune a ei.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

FELI: O femeie curajoasă, creativă și veselă care dansează cu viața.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

FELI: Dintre minte și inimă, inima știe mereu să îți reamintească cine ești.

CAPITAL: Ce înseamnă arta pentru dumneavoastră?

FELI: Vindecare și bucurie.

CAPITAL: Cum va evolua lumea artei în opinia dumneavoastră?

FELI: Dacă nu devenim roboți în simțire cred că arta, prin muzică, poate deveni cel mai bun terapeut pentru lumea întreagă.