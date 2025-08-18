Informația momentului despre Bruce Willis! Actorul în vârstă de 70 de ani se luptă cu demența frontotemporală (FTD), o boală cerebrală progresivă și degenerativă care afectează comportamentul și limbajul.

Soția lui Bruce Willis a vorbit despre un semn timpuriu al bolii de care suferă actorul: bâlbâiala. Experții susțin că demența frontotemporală în sine nu provoacă bâlbâială.

Cu toate acestea, problemele de vorbire asociate pot agrava o bâlbâială existentă. De asemenea, anumite semne timpurii pot duce la modificări ale personalității, comportamentului sau funcției motorii. Inițial, actorul a fost diagnosticat cu afazie. Ulterior, familia sa a anunțat că Bruce Willis suferă de FTD, o tulburare neurologică mai gravă care perturbă complet vorbirea, funcțiile motorii și comportamentul, scrie Thehealthsite.

Soția lui Bruce Willis a vorbit deschis despre diagnosticul de demență frontotemporală (FTD), care a căzut ca o ghilotină asupra familiei actorului. Emma Willis, a vorbit deschis despre această boală numită demență frontotemporală (FTD) și impactul acesteia asupra familiei lor. Ea a menționat că au existat unele simptome înainte de diagnosticul oficial, și cum această boală a fost diagnosticată greșit de multe ori.

Potrivit Emmei Heming Willis, demența frontotemporală (FTD) cu care a fost diagnosticată vedeta din ”Die Hard” a fost considerată, inițial, o revenire a bâlbâielii din copilărie.

Emma Heming Willis a explicat: „În copilărie, a avut o bâlbâială gravă. A mers la facultate, unde un profesor de teatru i-a spus:„Am ceva care te va ajuta”.

Ea a adăugat că, din acel moment, Bruce Willis a făcut primul pas spre actorie, deoarece și-a dat seama că poate memora ușor un scenariu și își poate spune replicile fără să se bâlbâie.

„Bruce a avut întotdeauna o bâlbâială, dar s-a priceput să o acopere”, a spus ea. Deci, când a început să aibă dificultăți de vorbire, părea că totul face parte din bâlbâiala obișnuită”, a mai declarat ea.

DFT afectează creierul, lobii frontali și temporali, zonele responsabile pentru limbaj, mișcare și reglarea emoțională, iar dacă boala continuă să se agraveze, există riscul să nu mai puteți recunoaște cuvinte, să nu efectuați sarcini simple sau să comunicați.

DFT apare de obicei între 45 și 64 de ani și uneori poate fi diagnosticată greșit, fiind confundată cu Alzheimer sau o tulburare psihiatrică. Dacă aveți DFT, este posibil să începeți să observați schimbări în personalitatea, comportamentul sau abilitățile lingvistice.

De asemenea, devin dificile mișcările de bază și înghițirea alimentelor, precum și unele modificări mai avansate. Pacienții au nevoie constant de îngrijire. Diagnosticul actorului Bruce Willis a atras deja atenția multor persoane.

Iată semnele și simptomele de avertizare ale demenței frontotemporale (FTD):

Pierderea inhibiției: Indivizii manifestă uneori un comportament foarte nepotrivit în public și tind să spună lucruri jignitoare, chiar și fără să-și dea seama.

Pierderea empatiei: Este foarte dificil să înțelegi emoțiile celorlalți sau chiar să reacționezi la ele.

Comportamente compulsive: O persoană este predispusă să se angajeze în comportamente compulsive, cum ar fi spălarea mâinilor în mod repetat.

Modificări ale obiceiurilor alimentare: O persoană ar putea începe să poftească anumite alimente și poate observa schimbări în tiparele alimentare.

Factori genetici: Uneori, o persoană poate moșteni această afecțiune, iar printre genele vinovate se numără MAPT, GRN și C9orf72. Conform rapoartelor, 40% din cazurile de FTD sunt moștenite pe cale genetică.

Acumularea anormală de proteine: Din cauza acumulării anormale de proteine, se perturbă funcția normală a celulelor creierului, ducând la deteriorarea celulară și uneori provocând moartea.

Factori de mediu: Conform unor rapoarte, dacă sunteți expus la anumite toxine sau substanțe chimice, se suspectează că acestea contribuie la DFT.

Nu există nicio modalitate de a preveni DFT, dar dacă treceți la un stil de viață sănătos și la activități, asta va ajuta la reducerea riscului. De asemenea, evitați abuzul de substanțe și încorporați exerciții fizice regulate. Echilibrul și somnul de calitate sunt foarte importante.