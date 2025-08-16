Emma Heming-Willis, soția actorului american Bruce Willis, oferă publicului o privire sinceră asupra vieții lor cotidiene în noua docu-dramă „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”, care va fi disponibilă pe Disney+ începând cu 27 august.

Filmul explorează nu doar cariera legendară a lui Willis, ci și impactul profund al diagnosticului său de demență asupra familiei.

În primăvara anului 2023, Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență, fapt care a determinat retragerea sa definitivă din actorie. Pentru Emma, vestea a venit ca un șoc copleșitor:

„A fost ca și cum ai cădea liber. Îmi amintesc doar momentul în care am aflat – apoi totul a devenit un fel de neant”, mărturisește soția actorului.

De atunci, familia a oferit periodic informații despre starea lui Bruce Willis, încercând să mențină un echilibru în viața de zi cu zi.

Pe măsură ce boala progresează, actorul se confruntă cu dificultăți de memorie și de vorbire, ajungând să nu-și mai recunoască propria identitate sau realizările sale cinematografice. Din păcate, specialiștii confirmă că nu există tratament care să oprească evoluția demenței.

În interviul cu jurnalista Diana Sawyer, Emma a vorbit și despre iubire, reflectând asupra experienței sale alături de Bruce Willis:

„Iubirea este minunată. Este mare, este necondiționată. Mă simt atât de norocoasă că pot simți iubire.”

Bruce Willis este tată a cinci fiice. Alături de Emma, are două fiice, iar din căsătoria anterioară cu Demi Moore are trei fiice adulte: Rumer, Scout și Tallulah.

Recent, una dintre ele a împărtășit noi imagini cu tatăl său, oferind fanilor o privire emoționantă asupra vieții actorului în prezent.

Această docu-dramă promite să fie o explorare profundă a legăturilor familiale, a iubirii necondiționate și a provocărilor aduse de boala lui Bruce Willis, aducând în prim-plan atât fragilitatea umană, cât și forța solidarității familiale, scrie focus.de.