Într-o fotografie postată pe Instagram (vezi mai jos), fiicele lui Bruce Willis, Scout și Rumer Willis, apar alături de tatăl lor în timp ce îl îmbrățișează și îi arată afecțiunea și susținerea lor.

Actorul de 70 de ani a fost nevoit să se retragă din activitatea cinematografică în 2022, după ce a primit diagnosticul inițial de afazie, o tulburare care afectează capacitatea de a vorbi și a scrie. Ulterior, diagnosticul a fost schimbat în demență frontotemporală, o boală neurodegenerativă care influențează comportamentul, personalitatea și comunicarea.

De atunci, Bruce Willis a gestionat boala departe de ochii publicului, sprijinit de iubirea și grija familiei sale. Alături de soția sa, Emma Heming, el este în permanență înconjurat de fostele relații și de fiicele sale: Rumer, Scout și Tallulah, precum și de fosta sa soție, Demi Moore.

Apoi, în urmă cu câteva săptămâni, Emma Heming a stârnit multe comentarii în mediul online după ce a anunțat că a decis ca Bruce Willis să nu mai stea acasă, ci într-un loc unde poate beneficia de cea mai bună îngrijire medicală posibilă și de personal specializat care să fie 100% la dispoziția sa.

„A fost o decizie dificilă pentru noi, dar a fost cea mai sigură și cea mai bună decizie, nu doar pentru Bruce, ci și pentru cele două fete ale noastre. Nu este chiar un subiect de dezbatere. Acum știu că Bruce beneficiază de cea mai bună îngrijire, 100% din timp. Nevoile lui sunt satisfăcute 100% din timp”, a explicat soția actorului, Emma Heming Willis.

Demența frontotemporală este o boală neurodegenerativă rară, caracterizată prin deteriorarea progresivă a lobilor frontal și temporal ai creierului, zone implicate în comportament, personalitate, limbaj și funcții executive. Această afecțiune afectează în principal adulții între 45 și 65 de ani, dar poate apărea și la vârste mai tinere sau mai înaintate.

Spre deosebire de alte forme de demență, precum boala Alzheimer, aceasta se manifestă mai mult prin schimbări comportamentale și de personalitate decât prin pierderi de memorie în stadiile incipiente.

Cauzele exacte nu sunt pe deplin cunoscute în momentul de față, dar se știe că o combinație de factori genetici și biologici contribuie la acumularea anormală de proteine în creier, potrivit specialiștilor.

Aproximativ 10-20% dintre cazuri sunt moștenite ereditar, prin mutații genetice specifice. Nu există un tratament curativ pentru demența frontotemporală, iar abordarea se concentrează pe gestionarea simptomelor și sprijinirea pacienților și a familiilor.