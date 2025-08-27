Veste tristă despre Bruce Willis. Soția sa, Emma Heming Willis, a spus că actorul este într-o stare generală foarte bună, însă creierul lui cedează.

„Bruce este încă foarte mobil. Este într-o stare generală de sănătate foarte bună. Doar creierul lui cedează”, a declarat această pentru ABC News.

Emma Heming Willis, model și antreprenor, urmează să lanseze luna viitoare cartea „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, care se inspiră din experiențele personale ale familiei sale.

Ea speră că va servi drept ghid și sprijin pentru alți îngrijitori ai căror vieți sunt afectate în mod similar de demență.

„Limbajul se deteriorează, dar am învățat să ne adaptăm”, a spus aceasta. „Și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar… diferită.”

Aceasta a remarcat că familia, inclusiv cele două fiice mici ale cuplului și celelalte trei fiice ale lui Bruce cu fosta sa parteneră, actrița Demi Moore, încă mai surprinde sclipiri ale adevăratei personalități a actorului, precum și „strălucirea din ochii lui”.

„Nu zile, dar avem momente. E râsul lui, nu? Râde din toată inima. Și uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet, și pur și simplu mă simt transportată. Și sunt greu de observat, pentru că acele momente dispar imediat. E greu. Dar sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare că soțul meu este încă aici”, a afirmat aceasta.

În 2023, familia Willis a anunțat că actorul a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), o afecțiune despre care site-ul NHS precizează că este „un tip neobişnuit de demenţă care provoacă probleme de comportament şi limbaj”.

Deși mai puțin cunoscută, această boală are un impact semnificativ, iar Alzheimer’s Research UK estimează că afectează peste 30.000 de persoane în întreaga țară.

Emma Heming Willisa mărturisit că la început a crezut că trebuie să-și îngrijească soțul de una singură, ceea ce a dus la nopți nedormite și la retragerea din viața socială.

Samantha Benham-Hermetz, director executiv la Alzheimer’s Research UK, a declarat pentru BBC News că este „sfâşietor să auzi impactul” pe care demența îl are asupra „actorului emblematic” și a familiei sale.

Ea a descris decizia lui Heming Willis de a vorbi public despre diagnosticul soțului său ca fiind „un act de curaj puternic”, afirmând că vorbele ei „vor rezona cu atât de multe persoane afectate de demență”.

„Deschiderea ei va însemna foarte mult pentru multe familii care se confruntă cu provocări similare, reamintindu-le că nu sunt singure”, a adăugat ea. „Poveştile personale precum cele ale Emmei şi ale lui Bruce sunt vitale. Ele sensibilizează, favorizează înţelegerea şi evidenţiază nevoia urgentă de cercetare”.

Emma Heming Willis a discutat despre aceste experiențe într-o avanpremieră a emisiunii speciale ABC, „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”, care va fi difuzată în SUA marți, la ora 20:00 BST, și va fi disponibilă pentru streaming a doua zi pe Disney+ și Hulu.