În emisiune, Heming, căsătorită cu Bruce Willis din 2009, a dezvăluit că a luat „decizia dificilă” de a-l muta într-o casă nu departe de cea pe care o împarte cu fiicele lor, Mabel, în vârstă de 13 ani, și Evelyn, în vârstă de 11 ani.

„Opiniile sunt atât de puternice și atât de gălăgioase”, a spus Heming, în vârstă de 47 de ani, într-un videoclip pe Instagram, după apariția sa la o emisiune specială de la ABC. „Dar dacă nu au o experiență în acest sens, nu au un cuvânt de spus”, a ripostat Emma Heming.

În altă parte a videoclipului, Heming a menționat că în „secțiunea de comentarii” oamenii s-au „grăbit” să „judece îngrijitorul”. Ea a denunțat faptul că îngrijitorii celor bolnavi se confruntă adesea cu „judecata și cu criticile altora”, scrie Yahoo.com.

Heming a menționat că, până acum, „am făcut o treabă frumoasă în tot ce înseamnă conștientizarea DFT”, diagnosticul de demență frontotemporală pus actorului Bruce Willis.

De asemenea, a lăudat emisiunea la care a participat pentru că „a pus în lumină îngrijitorii” – un rol cu ​​care a devenit familiarizată pe măsură ce soțul ei se luptă cu boala neurodegenerativă.

„Împărtășirea deschisă poate aduce după sine opinii, dar, mai important, creează conexiune și validare pentru cei care se confruntă cu realitățile îngrijirii în fiecare zi”, a scris ea în legenda videoclipului.

În comentariile publicate, fiica lui Willis, Tallulah, cu fosta soție, Demi Moore, și-a lăudat mama vitregă.

„Te iubesc atât de mult. Te iubim atât de mult. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi și familia noastră”, a scris ea.

În emisiune, Heming, căsătorită cu Bruce Willis din 2009, a dezvăluit că a luat „decizia dificilă” de a-l muta într-o casă nu departe de cea pe care o împarte cu fiicele lor, Mabel, în vârstă de 13 ani, și Evelyn, în vârstă de 11 ani.

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre”, a afirmat ea. „Ar vrea ca ele să fie într-o casă mai adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui.”

Heming a subliniat că ea și fiicele îl vizitează frecvent la micul dejun și cină, iar Willis are o echipă de îngrijire cu normă întreagă.

Bruce Willis s-a retras din actorie în 2022, după un diagnostic de afazie, dar ulterior a fost diagnosticat cu demență frontotmeporală, în 2023.

Potrivit Clinicii Mayo, această afecțiune devastatoare afectează modul în care oamenii procesează limbajul scris și vorbit și interferează cu vorbirea. De asemenea, poate provoca probleme de mobilitate și modificări de comportament.

Potrivit Emmei Heming Willis, demența frontotemporală (FTD) cu care a fost diagnosticată vedeta din ”Die Hard” a fost considerată, inițial, o revenire a bâlbâielii din copilărie.

Emma Heming Willis a explicat: „În copilărie, a avut o bâlbâială gravă. A mers la facultate, unde un profesor de teatru i-a spus: «Am ceva care te va ajuta»”.

Ea a adăugat că, din acel moment, Bruce Willis a făcut primul pas spre actorie, deoarece și-a dat seama că poate memora ușor un scenariu și își poate spune replicile fără să se bâlbâie.

„Bruce a avut întotdeauna o bâlbâială, dar s-a priceput să o acopere”, a spus ea. „Deci, când a început să aibă dificultăți de vorbire, părea că totul face parte din bâlbâiala obișnuită”, a mai declarat ea.

DFT afectează creierul, lobii frontali și temporali, zonele responsabile pentru limbaj, mișcare și reglarea emoțională, iar dacă boala continuă să se agraveze, există riscul să nu mai puteți recunoaște cuvinte, să nu efectuați sarcini simple sau să comunicați.

DFT apare de obicei între 45 și 64 de ani și uneori poate fi diagnosticată greșit, fiind confundată cu Alzheimer sau o tulburare psihiatrică.

De asemenea, devin dificile mișcările de bază și înghițirea alimentelor, precum și unele modificări mai avansate. Pacienții au nevoie constant de îngrijire. Diagnosticul actorului Bruce Willis a atras deja atenția multor persoane.