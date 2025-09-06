Din cuprinsul articolului Măsuri propuse în strategie

Obiectivul general al strategiei este de a crea comunități montane mai bine pregătite pentru a face față provocărilor depopulării și pentru a promova un teritoriu durabil din punct de vedere ecologic. Se dorește, astfel, susținerea calității vieții locuitorilor din zona montană și dezvoltarea durabilă a acesteia. Strategia propune măsuri pentru revitalizarea activităților agricole și pentru prevenirea abandonului terenurilor agricole.

Conform legislației naționale în vigoare, zona montană include 948 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) încadrate în nouă grupe de munți. Deși zona montană a beneficiat de subvenții agricole în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), scăderea efectivelor de animale a dus în unele cazuri la subpășunat sau la abandonarea completă a pajiștilor. Acest fenomen a fost observat în grupele montane Apuseni, Banatului și Poiana Ruscă. În același timp, densitățile de animale au crescut în anumite părți ale zonei montane, ducând la cazuri de suprapășunat, cu precădere în Carpații exteriori și în zonele incluse în teritoriul montan odată cu noua delimitare din 2019.

Strategia propune măsuri pentru sprijinirea fermierilor din zona montană, inclusiv:

Subvenții și ajutoare financiare: Continuarea acordării de subvenții pentru gestionarea pajiștilor și pentru sprijinirea activităților agricole specifice zonei montane.

Revitalizarea activităților agricole: Implementarea de programe pentru stimularea tinerilor fermieri și pentru promovarea produselor tradiționale montane.

Protecția mediului: Promovarea practicilor agricole ecologice și susținerea gestionării durabile a resurselor naturale.

Infrastructură și accesibilitate: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a accesului la piețele de desfacere pentru produsele agricole montane.

Pentru implementarea acestor măsuri, strategia prevede alocarea unui buget semnificativ, inclusiv prin fonduri europene și naționale. De asemenea, se propune colaborarea între autoritățile locale, organizațiile de fermieri și instituțiile de cercetare pentru dezvoltarea și implementarea eficientă a măsurilor propuse.

După finalizarea dezbaterii publice, strategia va fi supusă aprobării Guvernului și, ulterior, publicării în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Implementarea măsurilor va începe în perioada imediat următoare aprobării strategiei, cu scopul de a sprijini fermierii din zona montană și de a contribui la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni.

Pe lângă subvențiile directe și sprijinul financiar, strategia prevede și măsuri de consiliere și instruire pentru fermieri, menite să crească competitivitatea fermelor din zona montană. Astfel, agricultorii vor beneficia de sesiuni de formare privind practicile agricole durabile, gestionarea eficientă a pajiștilor și creșterea animalelor, precum și de consultanță în accesarea fondurilor europene. De asemenea, vor fi dezvoltate programe de promovare a produselor locale și tradiționale, astfel încât fermierii să-și poată valorifica mai bine producția și să obțină venituri suplimentare. Acest pachet integrat de măsuri urmărește nu doar susținerea financiară, ci și consolidarea cunoștințelor și abilităților fermierilor, pentru a asigura durabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a agriculturii în zonele montane.