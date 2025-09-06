Guvernul francez a decis să interzică definitiv, începând cu luna martie 2026, vânzarea și utilizarea pliculețelor cu nicotină, dar și a altor produse orale similare. Decretul oficial a fost publicat în Monitorul Oficial la începutul lunii septembrie 2025 și marchează o nouă etapă în campania Franței de reducere a consumului de produse care creează dependență.

Aceste produse, cunoscute popular sub numele de „pouches”, sunt mici săculeți realizați din material textil sau vegetal, care conțin nicotină și diverse arome. Ele se aplică între gingie și buză, permițând absorbția rapidă a substanței în organism, fără a fi nevoie de fumat. Considerate de unii o alternativă la țigări, pliculețele au fost criticate intens de organizațiile de sănătate publică, deoarece sunt promovate prin arome atractive și ambalaje colorate, ceea ce le face extrem de populare în rândul adolescenților.

Decretul nu vizează doar pliculețele clasice, ci și alte forme de consum oral al nicotinei: pastile, gumă de mestecat, biluțe, benzi sau combinații ale acestora. Singurele excepții vor fi medicamentele aprobate de autoritățile sanitare, utilizate în tratamentele de renunțare la fumat.

Guvernul de la Paris justifică măsura prin necesitatea de a proteja sănătatea publică și, în special, generațiile tinere. Statisticile recente arată o creștere alarmantă a consumului acestor produse în rândul minorilor și tinerilor sub 25 de ani. Oficialii susțin că nicotina, indiferent de forma sub care este consumată, generează dependență și poate afecta dezvoltarea creierului la adolescenți. Prin această interdicție, Franța urmărește să reducă rata consumului de nicotină și să prevină apariția unor noi generații de dependenți.

Organizațiile de sănătate publică și asociațiile de medici au salutat decizia, considerând-o un pas necesar pentru limitarea expunerii tinerilor la produse care pot crea dependență. Pe de altă parte, companiile din industria tutunului și a produselor conexe au criticat măsura, argumentând că pliculețele reprezintă o alternativă „mai puțin nocivă” la fumatul clasic. Totuși, experții atrag atenția că, deși riscul asociat arderii tutunului lipsește, efectele nicotinei asupra organismului rămân la fel de puternice.

Decizia Franței se aliniază unui val mai larg de reglementări la nivel european. Mai multe state membre au introdus deja restricții similare, invocând riscurile pentru sănătate și lipsa unor studii clare care să certifice siguranța acestor produse pe termen lung. Interdicția programată pentru martie 2026 este văzută ca o continuare a politicilor stricte de sănătate publică adoptate de Franța în ultimele decenii, printre care interzicerea fumatului în spațiile publice închise și taxarea suplimentară a produselor din tutun.