Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a informat sâmbătă despre demararea primei etape de achiziții în cadrul inițiativei strategice Fast Danube 2, care urmărește să îmbunătățească navigația pe sectorul comun al Dunării dintre România și Bulgaria.

„Este un proiect realizat împreună cu partenerii bulgari ce are ca scop deblocarea circulației pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigație și crearea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru transportul pe apă”, a declarat ministrul.

Această investiție majoră beneficiază de finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și este parte integrantă din coridorul Rin-Dunăre, „care leagă vestul de estul continentului și conectează 9 state membre UE”.

Impactul preconizat asupra transportului fluvial este considerabil. „Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), față de situația actuală de aproximativ 280 zile”, a explicat Ciprian Șerban.

Extinderea duratei de utilizare a fluviului pentru transport va aduce avantaje economice relevante. „Creșterea cu cel puțin 20% a volumului de trafic de marfă, reducerea costurilor și a timpilor de transport și un impact major pentru Portul Constanța, care devine și mai important în sud-estul Europei”.

Achiziția lansată vineri are în vedere evaluarea impactului asupra mediului, are o valoare estimativă de 13,7 milioane de euro și o durată de derulare de nouă ani.

Ministrul a evidențiat rolul strategic al acestui demers: „Prin acest proiect, România își consolidează rolul de hub regional de transport și își valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. În același timp, toate orașele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală”.

Fast Danube 2 este un proiect strategic de infrastructură fluvială dezvoltat de România în parteneriat cu Bulgaria, care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun al Dunării. Este o continuare și extindere a proiectului inițial Fast Danube, și face parte din coridorul european de transport Rin–Dunăre, unul dintre cele mai importante culoare logistice din Europa.

Scopul principal al Fast Danube 2:

Asigurarea navigabilității Dunării pe o perioadă extinsă, de aproape 340 de zile pe an (comparativ cu ~280 de zile în prezent).

Eliminarea zonelor critice care afectează traficul fluvial.

Crearea unui sistem de transport naval mai sigur, eficient și predictibil.

Sprijinirea dezvoltării economice în porturi și orașe de pe malul Dunării (inclusiv Portul Constanța, care capătă un rol strategic și mai important).

Finanțare și context european:

Proiectul este finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF – Connecting Europe Facility).

Face parte din rețeaua TEN-T (Trans-European Transport Network), susținută de Uniunea Europeană.

Se încadrează în angajamentele UE pentru transport durabil, eficient și interconectat.

Etapa lansată recent:

Procedura de achiziție lansată în septembrie 2025 vizează monitorizarea impactului asupra mediului.

Buget estimat: 13,7 milioane euro, cu o durată de 9 ani.