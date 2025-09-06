Operațiunea s-a derulat în colaborare cu Postul de Poliție Crișan și Secția 1 de Poliție Rurală Tulcea, vizând atât protejarea biodiversității, cât și respectarea legislației privind pescuitul comercial și recreativ.

În urma controalelor, autoritățile au confiscat peste 1,5 kilometri de plase ilegale și 50 de kilograme de pește pescuit ilegal, demonstrând eficiența intervențiilor coordonate și atenția sporită asupra zonelor sensibile din Deltă. Printre uneltele ridicate s-au numărat:

47 de unelte de pescuit comercial montate ilegal,

21 de setci mono filament cu lungimea totală de aproximativ 700 de metri,

26 de setci mult filament cu lungimea totală de aproximativ 900 de metri,

50 de kilograme de pește pescuit ilegal.

Comisarul General Adjunct al GNM, Marius Niță, a transmis un mesaj clar braconierilor: „Mesajul nostru este în continuare unul ferm și se îndreaptă către cei care practică braconajul piscicol în Delta Dunării. Suntem aici să protejăm biodiversitatea și mediul în Deltă. Nu ne vom abate de la acest obiectiv și vom aplica legea. Vă reamintim că setcile mono filament sunt interzise iar folosirea acestora constituie infracțiune.”

În paralel, reprezentanții GNM au subliniat și aspectele pozitive ale operațiunii: peste 40 de pescari care și-au desfășurat activitatea în perfectă legalitate au fost întâlniți și felicitați. „Nu toate veștile sunt rele. Felicitări celor peste 40 de pescari pe care i-am întâlnit, în perfectă legalitate, la pescuit în Deltă”, au declarat oficialii GNM.

Braconajul piscicol reprezintă o amenințare semnificativă pentru ecosistemul Deltei Dunării. Pescuitul ilegal nu doar că afectează resursele de pește, dar destabilizează întregul lanț trofic și pune în pericol speciile protejate. Operațiuni precum cea desfășurată în primele zile ale lunii septembrie sunt esențiale pentru conservarea mediului și prevenirea extincției unor specii de pește autohtone.

Acțiunea GNM face parte dintr-un plan mai larg de supraveghere și control al activităților piscicole ilegale, în contextul în care autoritățile române își propun să intensifice monitorizarea și să aplice sancțiuni drastice pentru încălcarea legii. Măsurile includ patrulări regulate, verificări ale documentelor și confiscarea uneltelor interzise, toate având scopul de a promova un pescuit sustenabil și responsabil.

Reprezentanții GNM atrag atenția că protejarea Deltei Dunării este o responsabilitate comună și că implicarea comunităților locale este esențială. În acest sens, autoritățile încurajează pescarii să respecte regulamentele, să raporteze cazurile de braconaj și să contribuie la conservarea biodiversității unice a regiunii.

Acțiunile recente arată că prin colaborarea dintre GNM și structurile de poliție, precum și prin conștientizarea comunităților locale, se pot obține rezultate concrete în protejarea mediului și în menținerea echilibrului ecologic al Deltei Dunării.