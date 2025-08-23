Asociația Regală a Medicilor Veterinari din Olanda (KNMvD) solicită guvernului să definească mai precis responsabilitățile și regulile privind creșterea animalelor de fermă, în contextul unei consultări publice desfășurate între 24 iunie și 5 august de Ministerul Agriculturii, Pescuitului, Siguranței Alimentare și Naturii.

Documentul supus dezbaterii – Decizia privind creșterea animalelor într-un mod mai demn (AMvB Dierwaardige Veehouderij) – face parte din strategia națională prin care, până în 2040, vacile de lapte, vițeii, păsările și porcii ar urma să fie crescuți în condiții mai apropiate de nevoile lor naturale.

KNMvD a transmis ministerului o serie de observații punctuale, insistând pe faptul că măsurile trebuie să fie clare, aplicabile și bazate pe expertiza medicală:

Delimitarea atribuțiilor: în planurile privind reducerea agresivității la porci, prevenirea tăierii cozilor la purcei sau adaptarea fermelor la schimbările climatice, să fie precizat exact ce revine fermierului și ce intră în competența medicului veterinar.

Pilirea colților la purcei: intervenția să fie permisă doar în cazuri medicale justificate și reglementată în cadrul unor sisteme de calitate comune fermierilor și veterinarilor.

Decornarea vițeilor: să fie stabilite criterii medicale clare pentru situațiile în care practica mai poate fi aplicată.

Contactul vițel–vacă: până în 2030 să fie introduse reglementări care să permită menținerea vițeilor mai mult timp alături de mame.

Spații de hrănire pentru vaci: după 2040, fiecare animal ar trebui să aibă loc individual de hrănire, nu doar „suficiente” spații, formulare considerată vagă de KNMvD.

Stoparea tăierii cozilor la porci: responsabilitatea să fie împărțită între toți actorii din lanțul de producție – de la crescători la abatoare. Abatoarele ar trebui să furnizeze date despre cozile porcilor, iar fermierii care cumpără animale să menționeze într-un registru dacă acestea provin din ferme unde s-a recurs la tăiere.

Veterinarii olandezi subliniază că, dincolo de legislația de stat, sistemele private de calitate pot contribui decisiv la verificarea și aplicarea standardelor de bunăstare animală, oferind un control suplimentar și mai multă transparență.

Decizia aflată în consultare se înscrie în politica mai amplă a guvernului de la Haga, care urmărește ca, în următoarele două decenii, creșterea animalelor de fermă să respecte mult mai strict comportamentele naturale ale acestora și să limiteze intervențiile fizice considerate invazive. Reglementările vizează patru sectoare-cheie: vaci de lapte, viței, păsări și porci.