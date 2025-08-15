Un incident de braconaj a fost descoperit recent în localitatea Leșu, județul Bistrița-Năsăud, unde un bărbat de 45 de ani a fost reținut după ce a fost surprins în timp ce tranșa un căprior împușcat ilegal.

Intervenția a fost realizată de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu reprezentanți ai fondului cinegetic local, informează IPJ Bistrița-Năsăud.

După prinderea în flagrant delict, autoritățile au confiscat trei arme de vânătoare, carcasa animalului, trofeul și un telefon mobil. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților, iar cercetările continuă pentru documentarea completă a activității sale infracționale.

„Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților, iar cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională”, se menționează în comunicatul poliției, conform sursei citate.

Poliția și fondul cinegetic colaborează în continuare pentru prevenirea unor fapte similare în viitor, subliniind importanța respectării legislației în domeniul vânătorii și protecției faunei sălbatice.

Braconajul rămâne una dintre infracțiunile mai puțin întâlnite în practica instanțelor, dar cu efecte majore asupra faunei și echilibrului natural. Reglementată în articolul 42 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, această faptă este sancționată în multiple forme, de la vânătoarea fără permis, până la folosirea mijloacelor interzise sau emiterea nelegală a autorizațiilor.

Legea prevede nu mai puțin de 22 de modalități în care braconajul poate fi comis, unele cu un element comun – acțiunea de a vâna –, altele cu caracter distinct, cum ar fi eliberarea ilegală a autorizațiilor sau folosirea substanțelor chimice în scop de vânătoare.

Tocmai această diversitate face ca încadrarea juridică să fie uneori dificilă, iar specialiștii discută dacă avem de-a face cu o singură infracțiune cu forme alternative sau cu mai multe infracțiuni distincte reunite sub aceeași denumire.

Curtea Constituțională a României a clarificat, printr-o decizie din 2018, că legiuitorul a intenționat să incrimineze braconajul în mai multe modalități, dar cu aceeași valoare penală. Practic, indiferent dacă o persoană încalcă o singură prevedere sau mai multe din cadrul aceluiași articol, fapta rămâne, în esență, una singură.

Legea definește braconajul ca orice acțiune sau tentativă de capturare a vânatului, cu sau fără rezultat, atunci când nu sunt respectate regulile legale. De aici reiese și un aspect interesant: infracțiunea există chiar și dacă niciun animal nu a fost ucis. Simpla pândire sau urmărire ilegală a vânatului poate atrage răspunderea penală.

În doctrină se subliniază că obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă protejarea fondului cinegetic, văzut ca bun public de interes național și internațional, parte a biodiversității României.