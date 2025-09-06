Conform unui sondaj CNET, aproape 8 din 10 adulți sunt stresați din cauza facturilor la utilități.

Cu toate acestea, experții susțin că există o modalitate simplă prin care puteți economisi bani la factura de electricitate în fiecare lună.

O soluție simplă, adesea trecută cu vederea, este scoaterea din priză a aparatelor electronice atunci când nu sunt utilizate. Chiar și atunci când sunt oprite, multe dispozitive continuă să consume electricitate. De-a lungul săptămânilor și lunilor, acea „sarcină fantomă” se adună, crescând factura la curentul electric.

După cum scrie CNET, obiceiul de a deconecta aparatele electrocasnice poate ajuta la reducerea costurilor și funcționează chiar mai bine atunci când este asociată cu alte strategii inteligente, cum ar fi tragerea jaluzelelor în orele de vârf, pornirea ventilatoarelor de tavan pentru a circula aerul și trecerea la obiceiuri eficiente din punct de vedere energetic.

Ar putea părea ciudat să scoți din priză aparatele electrocasnice. La urma urmei, sunt stinse, deci nu pot consuma energie. Adevărul este că electrocasnicele consumă energie chiar și atunci când sunt oprite, dar se află în priză, potrivit Energy.gov.

Indiferent dacă dispozitivul este oprit sau este în modul standby, cele mai afectate sunt:

Un dispozitiv care poate consuma energie sub formă de lumini sau alte afișaje care arată că dispozitivul este oprit.

Computere desktop care au fost puse în modul Sleep, în loc să fie oprite.

Încărcătoare care consumă energie, chiar dacă dispozitivul nu este conectat.

Playere media care consumă energie continuu, în special cele care pot căuta actualizări în fundal.

Telefoane cu afișaje, care afișează mesajele atunci când nu sunt utilizate, cum ar fi telefoanele fără fir.

Electrocasnice inteligente, cum ar fi frigiderele, mașinile de spălat și uscătoarele, care au afișaje mereu pornite, conectivitate la internet și comenzi electronice.

Mulți oameni sunt uimiți când realizează cât de mare este consumul de energie în standby. Consumul de energie în standby reprezintă între 5% și 10% din consumul de energie rezidențial, potrivit Departamentului Energiei.

Cât economisiți ar putea depinde de câte dispozitive utilizați – și de obiceiuri. De exemplu, un experiment educațional realizat de Universitatea de Stat din Colorado a constatat că un aparat radio/CD player/casetofon combinat consuma 4 wați continuu, indiferent dacă era utiliza sau nu. Deconectarea acestuia atunci când nu este utilizat ar economisi de 100 de ori mai multă energie pe durata de viață a dispozitivului.

Primul pas este să deconectați orice dispozitiv care nu este utilizat în mod activ sau nu este utilizat des. Exemple de dispozitive care pot fi ușor deconectate includ televizoarele și set-top box-urile din camerele de oaspeți.

De asemenea, e mai ușor să deconectați playerele media atunci când nu sunt utilizate, cum ar fi un radio sau un CD player. Atunci când scoateți dispozitivul din încărcător, asta vă poate ajuta să vă obișnuiți să deconectați și încărcătorul respectiv.

De asemenea, s-ar putea să fiți surprinși de câte dispozitive aveți conectate. pe care nici măcar nu le mai folosiți. Exemplele ar putea include telefoane mobile vechi, playere media vechi sau lămpi care sunt mai degrabă decorative decât funcționale.

În schimb, există modalități de a face procesul de deconectare a încărcării fantomă mai automat. Puteți conecta dispozitivele la sisteme de protecție la supratensiune. În acest fel, o singură apăsare a unui buton de pornire poate opri mai multe dispozitive.

De asemenea, se pot configura temporizatoare pentru conectarea dispozitivelor sau prize inteligente, astfel încât să poți automatiza momentul în care alimentarea este conectată la un dispozitiv. De exemplu, poți seta ora de oprire a televizorului, astfel încât acesta să fie conectat doar în timpul orelor de vârf, cum ar fi seara sau în weekend.

Investiția într-un termostat inteligent care poate menține confortul camerei, optimizând în același timp consumul de energie, este o investiție bună pentru economii pe termen lung.

Instalarea becurilor LED este o investiție excelentă care consumă mult mai puțină energie, în comparație cu becurile incandescente. Deși cheltuiala inițială poate părea mare, economiile se adună de-a lungul anilor.