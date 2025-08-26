Primele facturi emise după liberalizarea pieței de energie, aplicată de la începutul lunii iulie, i-au surprins pe consumatori prin sumele ridicate.

Pentru mulți dintre aceștia, valoarea finală a fost aproape dublă comparativ cu lunile precedente. Explicația ține de aplicarea unei cote de TVA mai mari, de 21%, introdusă începând cu 1 august și aplicată tuturor facturilor emise după această dată.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat la TVR Info, în cadrul emisiunii „Banii, azi”, că acest factor fiscal nu justifică pe deplin nivelul actual al sumelor.

El a subliniat că diferența de TVA, de doar câteva procente, nu ar putea duce la o creștere atât de vizibilă a facturilor. Declarațiile oficialului vin într-un context economic marcat de reforme și de o monitorizare strictă a pieței.

Economia României se află, la finalul lunii august, într-o perioadă de ajustări fiscale semnificative. Majorarea cotei TVA a fost una dintre cele mai importante modificări recente, iar autoritățile monitorizează atent impactul acesteia.

Sistemele de supraveghere au fost activate pentru a identifica eventuale creșteri artificiale de prețuri, care ar putea afecta consumatorii.

Bogdan Chirițoiu a explicat că instituția pe care o conduce a pus în funcțiune un mecanism prin care urmărește atent prețurile practicate de furnizorii de energie.

Scopul este de a se asigura că modificările reflectă doar ajustările fiscale și costurile reale, nu și creșteri nejustificate. Oficialul a detaliat faptul că TVA-ul se aplică strict la momentul emiterii facturii și că diferența dintre 19% și 21% nu explică singură nivelul actual al facturilor.

„TVA-ul se aplică în momentul în care emiți factura, deci în momentul în care emiți factura vei folosi rata de TVA legală în momentul ăla. Dar nu de aici vine diferența mare, între 19 – 21%”, a explicat Chirițoiu.

Pe lângă factorul fiscal, există și variații între ofertele companiilor. Președintele Consiliului Concurenței a atras atenția că nu toți furnizorii aplică aceleași tarife și că diferențele dintre ei pot ajunge la aproximativ 10%.

El a indicat și un alt element important pentru echilibrarea pieței – prezența Hidroelectrica, care, având propria producție, reușește să ofere tarife mai mici decât alți furnizori.

Pentru a ilustra diversitatea prețurilor, Chirițoiu a subliniat că Hidroelectrica, datorită costurilor reduse de producție, poate practica tarife mai avantajoase. Această situație creează o presiune benefică asupra restului pieței, forțând ceilalți furnizori să rămână competitivi.

Spre deosebire de companiile care trebuie să cumpere energie de la alți producători, Hidroelectrica are un avantaj clar, ceea ce duce la diferențe vizibile între ofertele disponibile.

„Se vehiculează informația că toate companiile au același preț. N-au toate același preț. Sunt anumite diferențe substanțiale – sunt de 10% între diferitele oferte. Ce ne mai ajută pe zona de electricitate, dincolo de concurența asta între furnizorii tradiționali, este prezența Hidroelectrica, care vine cu prețuri, având costuri de producție mici, poate să vină cu prețuri substanțial mai mici decât furnizorii care n-au producție. Furnizorii obișnuiți trebuie să cumpere electricitate de la altcineva. Hidroelectrica, având propria ei producție, a putut să vină cu prețurile mai mici – și asta ține o anumită presiune pe prețuri”, a spus oficialul.

Acesta a adăugat că, deși au fost introduse măsuri pentru descurajarea speculei și sancționarea practicilor incorecte, mai există aspecte care trebuie îmbunătățite. Ministerele de resort lucrează deja la noi reglementări menite să asigure o funcționare mai echitabilă a pieței și să ofere stabilitate pentru consumatori.

Chirițoiu a mai avertizat că toți furnizorii trebuie să trateze în mod egal clienții, indiferent dacă aceștia sunt noi sau existenți. Practica de a oferi tarife preferențiale doar celor care intenționează să migreze către altă companie poate afecta mobilitatea pieței și limitează concurența reală.

Oficialul a punctat că acest tip de strategie, acceptabilă în alte sectoare, cum ar fi telecomunicațiile, nu este adecvată în domeniul energiei.

„Am prevenit firmele, furnizorii tradiționali, să nu ofere măsuri de retenție numai pentru cei care vor să se mute. Pentru că sunt situații în care, când află furnizorul de electricitate că vrei să te muți la altă companie, vine și-ți face o ofertă mai bună ca să te rețină. Ceea ce în alte piețe n-ar fi anormal – în Telecomunicații se întâmplă, și n-avem o problemă cu asta. Dar aici am o piață de energie în care lumea încă nu e obișnuită să se mute de colo, n-avem mobilitatea pe care o avem în alte piețe. Și am zis nu – genul ăsta de practică îi blochează pe cei puțini care vor să se mute”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Aceste măsuri urmăresc să creeze un mediu competitiv mai echilibrat și să încurajeze o migrare mai activă a consumatorilor către oferte mai bune, ceea ce ar putea duce, pe termen lung, la tarife mai accesibile.